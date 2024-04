Calmont. Le club des Bons vivants se souvient

Tous les ans, les adhérents du club des Bons vivants se retrouvent pour évoquer le souvenir des membres décédés durant l’année écoulée.

Après une messe à leur intention célébrée dans la basilique de Ceignac, le 14 avril, c’est à la salle des fêtes que les membres du club se sont rendus afin de partager un repas. Annie, la présidente a prononcé un mot d’accueil et fait respecter une minute de silence à la mémoire des six adhérents ou anciens adhérents qui les ont quittés depuis un an : Raymond Caulet, Yvette Delon, Gisèle Labit, Thérèse Puech, Arlette Vergnes et Pierre Picarougne. Le maire qui les a honorés de sa présence. Il a ensuite déroulé l’actualité de la commune, évoquant notamment la fin des travaux de la future "Maison des associations", près de l’église de Magrin, pour servir de lieu de rencontre et accueillir les diverses activités des nombreuses associations de la commune : les Bons vivants ont réservé le mardi après-midi pour des rencontres jeux de belote ou de société.

Le planning des futures animations du club a ensuite été rappelé avec, entre autres, la soirée chorale à Villefranche-de-Rouergue le 25 mai, le voyage au Tyrol en juin, les concours des Dicos d’or ou de pétanque et la fête de l’Amitié proposés par la Fédération départementale de Générations mouvement à laquelle le club est affilié.

La chorale du Haut Ségala de Baraqueville a égayé la fin du repas en interprétant un répertoire de chansons connues ou moins connues qui ont permis à tous de partager un excellent moment.