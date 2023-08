Najac. Un grand week-end de fête

Dernière ligne droite pour l’équipe du comité des fêtes de Najac, mais aussi l’équipe de Hors Loge, du conseil municipal des jeunes et l’association "Coutumes en Pays Najacois et tradition de la fouace". La synergie des bénévoles de ces quatre entités lance sur orbite les fêtes de Saint-Barthélémy et de la fouace, incontournable rendez-vous de la seconde partie de chaque mois d’août. Les premières ébauches débuteront ce vendredi 18 août rue du Bourguet avec la troisième séance du marché des artisans d’art dès 18 heures et en musique. Le quartier bas retrouvera l’esprit festif aussi avec samedi 19 août la présence de Oley (alias Elio), Najacois qui a crevé l’écran de l’émission télé the Voice sur Tf1.

Il viendra avec son ami rappeur de Montpellier White N, vu sur la saison de la série Netflix "nouvelle école" avec en première partie le jeune Najacois Estéban qui fera découvrir tous ses talents de pianiste. Pianiste soliste depuis quelques années, il jouera des reprises de musique de film, du rap, du classique et divers autres morceaux de musique. Pour Esteban, c’est une première sur scène. Jeune Najacois, le village l’a vu grandir, et maintenant du haut de ces 20 ans c’est l’occasion de l’entendre sur scène. Et pour finir les jeunes DJ villefranchois mixeront du reggae dub et de l’électro pour faire danser le public. L’animation dans différents bars du village ponctuera la soirée, alors qu’est annoncé l’orchestre Carte Blanche. La journée du dimanche 20 août débutera avec le marché, et le petit-déjeuner aux tripous chez Tartines et Compagnie… A 15 heures, place à la promenade de la fouace, puis à 21 heures bal Trad avec Camin Fasem, sous la Loge et première dégustation de fouaces. A 21 h 30 place à la retraite aux flambeaux, suivie de l’embrasement de la forteresse et du concert de Motel, triptyque habituel. Le lendemain lundi 20 août à 14 heures concours de pétanque, puis à 17 heures découpe de la fouace, et à 20 heures en guise de bouquet final repas astet truffade animé par l’orchestre de Véronique Pomiès. Tout le week-end, fête foraine place du Sol del Barry.