Najac. Des vacances bien arrimées à la base de pleine nature

Il aura juste fallu un galop d’essai avec l’ouverture de la base de loisirs, lundi, pour entrer dans le vif du sujet de la saison. Depuis, les animateurs tout terrain de la structure sont là tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, afin d’accompagner celles et ceux qui viennent y découvrir les activités.

Au programme, on retrouve de l’accrobranche les mercredis, samedis et dimanches après-midi ainsi que les jours fériés et certains jours pendant les vacances scolaires.

À cela s’ajoute la de location canoë-kayak tous les jours sur réservation, mais aussi la location VTT et vélos électriques, tous les jours également sur réservation. Au rang des nouveautés, on retrouve la location de trottinettes électriques et de matériel de via ferrata, sans oublier les "laser game", paintball et autres activités pour groupe ou individuels.

Contact par téléphone au 05 65 29 73 94, mail contact@aagac.com et réservations en ligne sur www.activites-loisirs-aveyron.com/fr-fr/

Les animateurs proposent une multitude d’activités de loisirs de plein air, ainsi que plusieurs possibilités d’hébergements. Spécialisée dans l’accueil de groupes de toutes tailles, la structure propose des formules pour des journées ou des séjours de groupes.