Najac. L’écologie et le "faire soi-même" au programme de Mergieux

Une journée d’animation autour de l’écologie et du faire soi-même se prépare sur le site de l’école E’sème, à Mergieux. Cette journée est à destination des jeunes du territoire de l’Ouest Aveyron âgés entre 12 et 16 ans. Elle aura lieu mardi 16 avril, de 10 heures à 17 heures. Un transport gratuit entre Mergieux et Najac et La Fouillade pourra être organisé. La participation à la journée est gratuite. Une participation de 2,50 € sera demandée si les participants souhaitent partager le repas.

Au programme on retrouvera des animations ludiques et des activités manuelles autour des graines et de la construction en bois recyclé. Les inscriptions à cet événement sont possibles par mail : eseme.asso@gmail.com ou par téléphone : 06 33 37 43 20.

Plants sur le marché

Comme chaque année, le marché de Najac s’ouvre en grand aux producteurs de plants locaux, légumes de vieilles variétés et plants de fleurs. C’est le printemps et c’est donc le moment de venir garnir ses jardins à partir du dimanche 21 avril et jusqu’au 19 mai. Et en circuits courts.

Élections européennes

Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales pour voter aux élections européennes du 9 juin, en mairie du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures. Plus d’infos sur www.info.gouv.fr/les-priorites/europeennes2024.