Calmont. La fête de Ceignac a connu un grand succès

La canicule n’a pas arrêté l’ardeur des participants et des visiteurs de venir faire la fête à Ceignac.

Vendredi soir, première mise en bouche avec une soupe au fromage suivie du concours de belote.

Samedi après-midi, le concours de pétanque organisé par la Fanny a réuni 52 équipes autour du cochonnet. Le marché gourmand a satisfait les papilles des gourmets. Le bal des conscrits a connu son succès habituel. Les amateurs de petit-déjeuner aux multiples saveurs ont fait le plein.

Les conscrits et la municipalité ont déposé de concert une gerbe au monument aux morts en mémoire de nos anciens qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Sous les ombrages des arbres de la prairie, se sont déroulés "Les jeux de Ceignac", une nouveauté. Sept équipes ont tiré à la corde, fait tomber des boîtes avec une balle, enfoncé des clous dans un tronc d’arbre le plus rapidement possible, pratiqué le jeu des ballons à l’aveugle : le concurrent, les yeux bandés, guidé par un coéquipier devait ramener un ballon à son équipe pour qu’un de ses partenaires accomplisse la même chose. Après un entracte la course au sac a connu un grand succès auprès des spectateurs ; a suivi le jeu de l’eau (jeu bienvenu vu la chaleur). En conclusion, une question culturelle et patrimoniale jouée en équipe a permis de remonter le temps jusqu’à la famille d’Arpajon. Toute les équipes ont été récompensées.

Tout au long de la journée, les amateurs de chine et de brocante ont eu tout loisir de trouver leur bonheur sur un des 45 stands.

Les enfants ont profité des jeux gonflables.

Malgré la chaleur, 58 équipes de pétanqueurs ont mesuré leur adresse dans une bonne ambiance.

La CaRRiole et Liberty Music se sont manifestés en proposant un intermède musical avant l’apéro du soir et le repas aligot-saucisse.

De la fête, l’on retiendra l’initiative prise par les jeunes conscrits et autres d’avoir osé proposer ces jeux du style intervillages. Bravo, cela a suscité une bonne émulation et permis un brassage entre les anciens et les nouveaux.