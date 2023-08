Rodez : la caravane du sport fait une halte pendant trois après-midi en ville

De mercredi à vendredi, des animations sportives vont être proposées tous les après-midi.

Mercredi 30 août 2023, sur l’esplanade Saint-Éloi, puis jeudi dans le quartier de Gourgan et vendredi sur la place de la Cité, on peut dire qu’il va y avoir du sport. De 15 heures à 19 heures, l’Ufolep va installer sa caravane du sport.

Au menu, une quinzaine d’activités différentes, allant du panafoot au wexball en passant par l’escalade, le sport santé… Des activités sportives accessibles aux plus jeunes comme à leurs parents ou grands-parents ! "Il faut bien insister là-dessus, c’est vraiment pour tout le monde et c’est gratuit", souffle Anthony Colomb, un des quatre éducateurs sportifs qui animent cette caravane, avec la complicité de quelques bénévoles.

Cela fait cinq ans que la caravane du sport propose régulièrement des activités dans l’agglomération ruthénoise. Si l’an passé, elle avait choisi la dernière semaine de juillet, histoire de faire patienter les Ruthénois avant l’ouverture de Rodez-Plage, cette année, c’est donc à la veille de la rentrée, que la caravane fait une halte cette année. Offrant ainsi un peu d’animation durant cette semaine où les préoccupations sont plus largement tournées vers la rentrée !

De quoi idéalement se dégourdir les jambes et qui sait, trouver une activité sportive pour l’année !

Les clubs sportifs à Vabre ce samedi

Si la rentrée est avant tout scolaire, elle est aussi pour beaucoup de jeunes, sportives ! Ainsi, ce samedi 2 septembre, au complexe sportif de Vabre, le service des sports invite l’ensemble des clubs sportifs de la ville et de la MJC à se donner rendez-vous.

De 13 h 30 à 17 h 30, seront proposés à tous les visiteurs des initiations et démonstrations. L’occasion est aussi donnée d’échanger avec les dirigeants et éducateurs du club pour mieux parfaire son choix.

Au programme de cette après-midi également, des animations et des expositions autour des thèmes comme le fair-play, le relais de la flamme olympique ou les femmes et le sport.

Pour les moins de 18 ans, il sera possible de participer à un tirage au sort pour gagner une licence sportive pour une durée d’un an dans la discipline de son choix. Cinq licences sont en jeu.

Renseignements au 05 65 77 87 70.