Aveyron : ces deux communes ont inauguré leur nouveau four à pain

Gaillac-d'Aveyron a inauguré son four à pain avec la présence de 140 personnes, quand celui de Lugat a été rénové.

Ce fut une soirée un peu particulière à Gagnac avec l’inauguration du four à pain. François Lacaze maire entouré du conseil municipal avait le plaisir d’accueillir une large population de la commune pas moins de 140 personnes avaient répondu présentes à cette rencontre.

Ce four à pain appartenait à Casimir Rigal, artisan boulanger qui avait su offrir aux habitants de la commune son savoir-faire à partir de 1935 jusqu’aux années 70. Après son décès et faisant suite à l’arrêt de l’activité, le four était resté sans continuité. Lors d’une fête du pain, les Gagnacols avec l’aide et l’initiative d’Yves Rigal ont remis le four en marche en 2009 et 2010.

Suite à son décès la famille Rigal a décidé d’offrir ce four à la commune pour lui donner une nouvelle vie. La commune a pris acte de la générosité de la famille Rigal et décidé d’entreprendre des travaux pour que ce petit patrimoine soit source de vie et de rencontre au centre du village.

Pour réaliser ces travaux, la commune a reçu des aides de l’Etat, du département, de la communauté de communes des causses à L’Aubrac, de l’association l’Ataladou qu’il en soit vivement remercié. Un remerciement aux entreprises qui ont effectués les travaux : Jordan Breton couvreur à Recoules-Prévinquières, Benoit Tourette maçon à Gaillac, Sébastien Franco électricien à Agen D’Aveyron.

Le jour de l’inauguration, une équipe de bénévoles s’est attaché à la mise en chauffe du four trois jours avant avec du bois sec entreposé au grenier du four. Pour conclure cette belle soirée plusieurs pizzas ont été cuites dans le four avec succès que tout le monde s’est empressé de goutter à l’occasion de l’apéritif sous une pluie battante. Sincères remerciements à la famille Rigal de ce geste de générosité qui va marquer longtemps encore la vie autour de ce joli patrimoine.

Le four à pain rénové à Lugat

Une centaine de personnes se sont retrouvées à l’occasion de l’inauguration du four rénové de Lugat, sur la commune. Réunis autour du maire, Raymond Cayzac, du conseil municipal, et en présence de René Pagès, maire honoraire, c’est Yvonne Dejou, la doyenne du village qui a eu l’honneur de couper le ruban inaugural.

La manifestation s’est poursuivie par un vin d’honneur offert par la municipalité et grâce au vin fournis par Christian Baillat, à l’origine de cette journée. Un repas à savourer sur place, composé de pizzas cuites au four à bois ou de sauté de porc ou encore les préparations de Marion et de son food truck, clôturaient la matinée baignée de soleil. Une belle initiative qui a permis de se rencontrer autour du vieux four réhabilité.