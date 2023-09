Pollution à Baraqueville : "Sur les secteurs les plus impactés, des épaisseurs de 22 à 25 cm de produit"

À Baraqueville, la majorité du ruisseau de Couffignal est aujourd'hui traitée, mais il reste cependant au moins une semaine de travail, notamment sur le réseau pluvial de la ville.

Depuis samedi, de 7 heures à 17 heures, 22 salariés de l'entreprise Séché, spécialisée dans les pollutions accidentelles, sont en action, à quatre pattes armés de seaux dans le ruisseau et, sur le réseau des eaux pluviales, avec des nettoyeurs haute pression de 350 bars, projetant une eau à 85 degrés".

Avec, déjà, un premier bilan : une cinquantaine de "big bags" d'un mètre cube extraits de zones impactées, sans que, pour l'heure, de mortalité n'ait été constatée sur la faune.

La zone d’intervention des spécialistes court sur 1 445 mètres : 960 mètres sur le ruisseau de Couffignal (qui se jette dans le Lézert) et 485 mètres sur le réseau pluvial de Baraqueville. Un vaste secteur dans lequel ont été déversées 15 tonnes d’un mélange de 65 % de goudron et de 35 % d’eau, suite à une erreur humaine lors du remplissage d’une citerne sur la zone de Marengo.

"Sur les secteurs les plus impactés, on a vu des épaisseurs de 22 à 25 cm de produit", explique Mickaël Prestavoine, à la tête de l'équipe de dépollution. Les opérations devraient prendre fin vendredi 15 septembre et coûter "entre 400 000 et 500 000 €" selon le responsable de l'équipe.

