Decazeville. "A Corps Dansant" dans les pas d’une nouvelle saison

Andréa Marteau, professeure de danse, invite enfants, adolescents et adultes à venir faire parler leurs corps sur le plancher d’A Corps Dansant.

Créatrice et responsable de l’association A Corps dansant, Andréa Marteau a la passion pour la danse depuis toujours. "J’ai commencé la danse à sept ans, je ne me suis jamais arrêtée." Jusqu’à y consacrer sa vie et ses études. "Je suis d’abord rentrée dans une formation de danse à Aurillac. Après ça, j’ai intégré l’école Art Danse à Toulouse où j’ai eu mon examen d’aptitude technique en danse classique, jazz et danse contemporaine."

Elle ne s’est pas arrêtée là. "Je suis ensuite partie en diplôme d’État dans ce qui s’appelle aujourd’hui l’ISDAT pour pouvoir devenir professeure." Elle atteint son objectif en commençant à enseigner la danse classique et contemporaine en 2009, d’abord à Rodez, puis à Decazeville. Elle s’est ensuite formée pendant 2 ans au Pilates (gym) à partir de 2011.

"Faire de la danse une discipline utile à tous"

En tant que passionnée, Andréa Marteau sait que la danse amène les pratiquants à tirer le meilleur d’eux-mêmes. "Comme toutes activités extrascolaires, pour les enfants, cela apporte une activité sportive, même si la danse est un art, on bouge. […] Le côté artistique se développe avec le corps et la musique."

Au-delà du gain physique et artistique, Andréa insiste sur "une prise de conscience de soi et de son corps". La danse amène chaque personne à se percevoir différemment "Aujourd’hui, la perception et l’acceptation de soi sont très importantes, la danse peut permettre d’atteindre par le corps une acceptation qui n’est pas toujours facile dans le monde actuel." Les élèves peuvent "s’épanouir dans un domaine artistique et s’ouvrir à un autre monde".

Elle ajoute également que la danse est un moyen de gagner en confiance : " On va quand même sur scène à la fin de l’année, ce n’est pas rien. […] C’est une prise de risque qui est payante, on peut se dire qu’on est capable de se représenter devant un public. " Contrairement aux préjugés, la danse est une ouverture d’esprit car "il n’y a pas de corps adapté à la danse. Quand on regarde le spectacle, les gens sont touchés par le travail et l’émotion, l’apparence n’est pas la performance."

Les bienfaits de la danse sont nombreux, Andréa Marteau met alors un point d’honneur à ce que ses élèves puissent s’épanouir dans "une ambiance familiale. J’estime que je dois accompagner les élèves dans leur épanouissement, cela fait partie de leur élévation." Elle cherche ainsi toujours à optimiser tous les aspects de cette discipline pour que chaque danseur trouve sa place. "La danse est une activité personnelle qui se fait en groupe, je vois la danse comme ça. […] On s’investit soi mais aussi ensemble."

Les cours de l’association A Corps dansant ont repris cette semaine à Decazeville dans la salle des Combettes. Tout le monde peut venir se joindre aux cours des deux premières semaines gratuitement, amateurs et initiés, pour choisir ensuite de devenir danseur ou pas. Renseignements au 0 672 083 428 ou sur le compte instagram @acorpsdansant