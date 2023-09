Les hôpitaux de Rodez et Decazeville vont réguler les entrées aux urgences ces prochains jours

Les régulations vont être mises en place pendant au moins 15 jours aux urgences de Rodez.

"En raison de contraintes organisationnelles, et afin de garantir la qualité et la sécurité des soins", une régulation va être mise en place à l'entrée des urgences à Rodez et Decazeville.

"Les urgences vitales sont bien évidemment admises immédiatement", soulignent les centres hospitaliers dans un communiqué. Mais il est demandé de contacter le 15 avant de se déplacer aux urgences ces prochains jours. "Le 3966, dispositif habituel de Permanence des Soins de la médecine de ville, sera joignable selon les modalités

habituelles : le soir à partir de 20h, la nuit, le samedi à partir de 12h00 et les dimanches et jours fériés".

Jusqu'à quand vont durer ces régulations ?

Les régulations vont commencer au centre hospitalier de Rodez à partir de lundi 18 septembre toutes les nuits pendant 15 jours (de 18 heures à 8 h 30).

Concernant Decazeville, les urgences du centre hospitalier seront régulées à compter de samedi 16 septembre, à 16 heures, jusqu'à dimanche 17 à 8h30. Les régulations reprendront mardi 19 à partir de minuit jusqu'à mercredi 20 à 8 h 30.