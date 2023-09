L'Insee a publié plusieurs cartes montrant les fortes différences de densité de médecins selon les départements.

L'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Île-de-France sont les régions qui possèdent la densité de médecins la plus importante, mais la valeur varie énormément selon les départements. L'Insee a publié de nouvelles cartes de la répartition des professionnels de santé sur le territoire, un coup d'œil suffit pour comprendre les fortes inégalités qui règnent d'un département à un autre.

La densité de médecins par département. Insee

En Occitanie, le Gers possède la densité de médecin la moins forte (225 médecins pour 100 000 habitants), avec la Lozère (234 médecins pour 100 000 habitants) et le Tarn-et-Garonne (249 médecins pour 100 000 habitants). Voici les chiffres pour les autres départements de la région :

Aveyron (255 médecins pour 100 000 habitants)

Lot (260 médecins pour 100 000 habitants)

Ariège (264 médecins pour 100 000 habitants)

Tarn (287 médecins pour 100 000 habitants)

Aude (288 médecins pour 100 000 habitants)

Gard (310 médecins pour 100 000 habitants)

Pyrénées-Orientales (327 médecins pour 100 000 habitants)

Hautes-Pyrénées (343 médecins pour 100 000 habitants)

Haute-Garonne (413 médecins pour 100 000 habitants)

Hérault (440 médecins pour 100 000 habitants)

Sur le plan national, les Alpes-de-Haute-Provence sont le département avec la plus forte concentration de médecins (503 médecins pour 100 000 habitants).

Plus de médecins généralistes dans le sud

En se concentrant uniquement sur les médecins généralistes, l'Île-de-France et ses départements limitrophes sont les plus en difficultés. Comptez 89 médecins généralistes pour 100 000 habitants en Seine-et-Marne, 86 dans l'Eure-et-Loir, 90 dans l'Eure, 99 dans l'Aisne, ou encore 108 dans les Yvelines.

La densité de médecins généralistes par département. Insee

La moitié sud de la France est plus concentrée en médecins généralistes, voici les chiffres pour l'Occitanie :

Tarn-et-Garonne : 123 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Lozère : 135 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Gard : 138 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Tarn : 138 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Gers : 139 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Aveyron : 139 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Aude : 143 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Lot : 147 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Ariège : 163 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Pyrénées-Orientales : 163 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Haute-Garonne : 166 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Hérault : 176 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Hautes-Pyrénées : 194 médecins généralistes pour 100 000 habitants

Grosses différences pour les médecins spécialistes

Si on intègre les médecins spécialistes dans l'équation, la carte de l'Insee change complètement. Les gros bassins de populations profitent d'une densité de spécialistes plus importante, quand les départements ruraux sont loin derrière. On relèvera 117 spécialistes pour 100 000 habitants en Aveyron contre 247 en Haute-Garonne et 263 dans l'Hérault.

À titre d'exemple, l'Insee met aussi à disposition une carte de la densité de chirurgiens-dentistes par département.

La densité de chirurgiens dentistes par département. Insee

Voici les chiffres en Occitanie :