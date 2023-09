Gronde des professionnels de santé : votre médecin sera-t-il en grève illimitée à partir du 13 octobre ?

Une journée de mobilisation est prévue vendredi 13 octobre, plusieurs syndicats appellent à la grève illimitée.

Tous les syndicats représentatifs des médecins libéraux appellent à la grève vendredi 13 octobre 2023, certains tablent sur une mobilisation "illimitée". L'appel a été relayé lundi 18 septembre par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), l'un des plus grands syndicats du secteur.

"En agissant ainsi aux côtés de tous les syndicats médicaux représentatifs mais aussi de toutes les composantes professionnelles médicales, de toutes générations, la CSMF agit en responsabilité pour défendre la santé des Français. L’accès aux soins et leur santé sont au cœur de nos préoccupations. Il sera le premier sujet sociétal des 20 années à venir", a déclaré le syndicat par voie de communiqué.

"Nous manquons de médecins. Nous manquons de soignants. Et cela va durer (...) Investissons dans notre système de santé pour rendre attractifs nos métiers, pour réinventer le pacte social dont nous sommes si fiers, pour assurer à tous les Français la prise en charge qu’ils méritent pour les années à venir".

Quels syndicats annoncent une grève illimitée ?

La CSMF a annoncé se joindre à la grève illimitée. C'est également l'appel du SML (Syndicats des médecins libéraux) et de l'UFML-S (Union française pour une médecine libre).

Le terme de mobilisation "reconductible" a été tempéré par le syndicat MG France, qui sera mobilisé vendredi 13 octobre. La FMF (Fédération des médecins de France), a annoncé appeler à une "grève reconductible" par la voix de sa présidente Patricia Lefébure auprès de l'AFP.

Que réclament les médecins ?

Plusieurs professionnels de santé réclament une augmentation du prix de la consultation pour rendre la profession plus attractive. Il est fixé aujourd'hui à 26,50 euros pour les généralistes et 31,50 euros pour les spécialistes, les médecins espèrent une revalorisation "plus ambitieuse" comprise entre 30 et 50 euros pour une consultation de base. Ils dénoncent les conditions de travail de plus en plus difficiles, surtout en raison du nombre de médecins insuffisants qui amène des surcharges de travail.

Les professionnels de santé sont également très remontés contre la proposition de loi du député Frédéric Valletoux (Horizons), de crainte que cette dernière impose de nouvelles obligations comme des permanences des soins, autrement dit des gardes, pour les médecins libéraux.