Grève du 13 octobre : multiples perturbations sur le trafic SNCF en Occitanie, voici les prévisions

Un mouvement de grève national touche le pays, vendredi 13 octobre 2023. En Occitanie, la SNCF a d'ores et déjà averti que le trafic allait être perturbé. Voici les prévisions.

Prudence si vous devez vous déplacer en train vendredi 13 octobre 2023 : des perturbations sont à prévoir sur le trafic SNCF, en Occitanie. Voici les prévisions de trafic sur les principales lignes de la région. Vous pouvez, par ailleurs, chercher la ligne qui vous convient via ce lien.

\u2139\ufe0f Ce vendredi 13/10, un mouvement social national interprofessionnel perturbera le trafic #liOTrain sur l'ensemble de la région.

Dans la mesure du possible, nous vous invitons à reporter votre voyage.



Rodez - Toulouse

Dans le sens Rodez - Toulouse, aucun train ne fera le lien direct entre les deux gares. Il faudra prendre le bus pour rallier les deux villes. Celui-ci partira du Piton à 9h55, 13h25, 16h20, 17h30 et 18h45. Dans l'autre sens, départs de Toulouse à 12h30, 14h30, 17h30 et 19h35.

Sur cette ligne, les trains n'assureront la liaison qu'entre Albi et la Ville rose : à 16h13 et 17h54 dans ce sens, et à 14h11 et 16h35 depuis Toulouse.

Rodez - Brive

Entre Rodez et Brive, il faudra également se contenter du bus, qui assurera le trajet complet. Depuis la préfecture aveyronnaise, départs à 10h10, 12h52, 15h15 et 17h40. Les bus quitteront la Corrèze pour l'Aveyron à 14h30, 17h30, 19h30 et 22h10.

Toulouse - Narbonne

Entre Toulouse et Narbonne, en revanche, il sera possible d'emprunter des trains liO pour circuler entre les deux villes. Depuis Matabiau, départs à 9h17, 16h50, et 17h17. En provenance de l'Aude, départs à 18h12 et 19h08.

Pau - Toulouse

Aucun train ne fera le lien direct entre les Pyrénées et le Capitole. Depuis Pau, il faudra grimper dans le car de 10h, 12h50, 16h37, 16h45 ou 17h30. Dans l'autre sens, un bus partira de la Ville rose à 19h32. Sur cette ligne, seuls des trains entre Montréjeau - Toulouse circuleront, ce vendredi.

Béziers - Clermont

Entre Béziers et Clermont, aucun transport ne fera le lien direct. La meilleure solution est d'emprunter un bus faisant le trajet Saint-Chély-d'Apcher - Béziers, à 11h18, 11h33, 15h40 et 16h30. Dans l'autre sens, un bus fait la liaison entre Béziers et Neussargues. Il part à 9h42.

Pour les Aveyronnais souhaitant aller à Béziers depuis Millau, des bus relient les deux villes via un trajet direct à 13h25, 17h32, 18h et 18h15. Dans l'autre sens, départs de Béziers à 9h42 et 18h.

Narbonne - Avignon

Pour se rendre en Provence via Narbonne, des trains partent en direction d'Avignon à 10h09, 17h09 et 18h09. Il y a même un départ depuis Perpignan à 17h10. Dans le sens inverse, départs d'Avignon à 13h32 et 16h31 pour l'Aude, et à 11h32 pour rejoindre Perpignan.