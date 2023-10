Mobilisation du 13 octobre : grève illimitée des médecins, opérations escargots, manifestations... A quoi s'attendre vendredi ?

Professionnels de santé, personnels de l'éducation, transports, chauffeurs routiers : le point sur la mobilisation du 13 octobre à l'appel de l'intersyndical.

Après un début d'année marqué par les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites, l'intersyndical compte s'emparer de la rue à nouveau. La mobilisation a été annoncée pour vendredi 13 octobre 2023, plusieurs professions se sont greffées au mouvement à commencer par les médecins, dont les syndicats appellent à une grève illimitée.

Les questions des salaires, de l'austérité, de l'égalité entre les femmes et hommes ainsi que l'environnement seront au centre des revendications de cette journée, portée par l'intersyndical. "Il y a une colère qui est énorme dans le pays, parce que le travail permet de moins en moins de vivre et donc c'est ce que nous allons dénoncer le 13 octobre", a réitiré Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur Franceinfo le 4 octobre.

Une mobilisation européenne

Le 13 octobre est loin d'être une date anodine, puisque c'est ce vendredi que l'ensemble des travailleurs et travailleuses en Europe sont appelés à ce mobiliser à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats (CES).

Profits extrêmes des grandes entreprises, changement climatique, justice sociale, retraites... "L’ensemble de ces sujets sont partagés à l’échelle européenne. Nos organisations, avec le mouvement syndical européen, sont mobilisées pour la solidarité, la transition écologique juste et contre les politiques d’austérité", signe l'intersyndical dans un communiqué commun.

Grève illimitée chez les médecins

Tous les syndicats représentatifs des médecins libéraux ont appelé à se mobiliser, certains annoncent une grève illimitée comme la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), les Syndicats des médecins libéraux (SML) et l'Union française pour une médecine libre (UFML-S). Les syndicats MG France et FMF (Fédération des médecins de France) ont parlé d'une "grève reconductible".

Ces professionnels de santé réclament une augmentation du prix de la consultation pour rendre la profession plus attractive. Il est fixé aujourd'hui à 26,50 euros pour les généralistes et 31,50 euros pour les spécialistes, les médecins espèrent une revalorisation "plus ambitieuse" comprise entre 30 et 50 euros pour une consultation de base.

Les conditions de travail de plus en plus difficiles sont pointées du doigt, principalement en raison du nombre de médecins insuffisant qui découle de la baisse d'attractivité de la profession.

La fonction publique et l'enseignement mobilisés

Un pré-avis de grève de 24 heures a été déposé dans les secteurs de la Fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Dans le milieu de l'enseignement, la mobilisation se prépare également. "Alors que les conditions de rentrée sont particulièrement difficiles tant pour les personnels que pour les étudiant·es frappé·es par une pauvreté croissante, le Président de la République a multiplié les provocations, les amalgames et les propos méprisants, affirmant que les difficultés du service public de l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) ne relèvent pas d’un manque de financement mais d’une gestion inefficace !", dénonce l'intersyndical, tout en rappelant sa volonté d'augmenter les salaires et de revaloriser les heures complémentaires d'enseignement et des vacations payées actuellement en taux horaire sous le SMIC.

Problables perturbations dans les transports

On peut s'attendre à une mobilisation dans les secteurs des transports vendredi, alors que les syndicats de cheminots appellent à se joindre au mouvement. Ils ont l'intention de protester "contre l'austérité et pour de meilleurs salaires", tout en "disant stop à la filialisation et la liquidation de fret" imposé par l'Etat via le "plan de discontinuité".

La SNCF communiquera les prévisions de circulation des trains entre 24 h et 48 h avant la mobilisation du 13 octobre. Des perturbations devraient se faire sentir dans les transports de la RATP en Ile-de-France.

La CFDT FGTE a appelé les chauffeurs routiers à se joindre au mouvement, des opérations escargots ne sont donc pas à exclure le 13 octobre.

Par la voie des airs, des difficultés pourraient se faire sentir alors que les contrôleurs aériens ont appelé à se joindre au mouvement.

Où seront les manifestations ?

Plus de 180 rassemblements sont déjà prévus, à en croire la carte interactive de la CGT. L'Occitanie a déjà ses rendez-vous :