Grève du 13 octobre : pas de consultation et d'acte technique dans les cabinets médicaux, comment faire si vous avez besoin d'un rendez-vous ?

Vendredi 13 octobre 2023, entre 70 et 80 % des cabinets médicaux devraient restés portes closes en France, en raison d'un mouvement de grève reconductible.

Le mouvement de grève, reconductible, s'annonce très suivi chez les médecins libéraux ce vendredi 13 octobre 2023. Six mois après les dernières manifestations organisées en France contre la réforme des retraites, un appel à la grève est lancé dans plusieurs secteurs professionnels : santé, transports, éducation, énergie, artisanat...

"Un vendredi noir" chez les médecins traitants

Dans le secteur de la santé, on annonce "un vendredi noir" chez les médecins généralistes. Une intersyndicale de douze syndicats de médecins libéraux et étudiants a lancé un appel à la grève pour ce vendredi 13 octobre, afin de demander une revalorisation "conséquente" de la médecine de ville et une modification de la proposition de loi Valletoux, jugée trop contraignante.

A lire aussi : Gronde des professionnels de santé : votre médecin sera-t-il en grève illimitée à partir du 13 octobre ?

Aucune consultation ni acte technique ne seront donc réalisés ce jour-là par les médecins grévistes. Selon une première estimation, entre 70 et 80 % des cabinets médicaux devraient être fermés ce vendredi 13 octobre.

Quelles sont les alternatives si vous avez besoin d'une consultation ? On fait le point.

Vérifier si votre médecin traitant est en grève

Le premier réflexe à avoir est de vous rapprocher de votre médecin généraliste afin de vérifier si votre médecin de famille fait oui ou non grève.

Certains praticiens grévistes ont d'ores et déjà prévenu leur patientèle, soit en affichant leur participation au mouvement de grève, soit en orientant leurs patients vers une consoeur ou un confrère non-gréviste.

En fonction de votre praticien, les informations utiles sont communiquées soit par voie d'affichage au cabinet médical, soit par message sur le répondeur téléphonique voire sur le profil Doctolib de votre médecin, la plateforme par laquelle s'effectue désormais la prise en ligne des rendez-vous.

Trouver un autre médecin

Votre médecin traitant est absent et pas remplacé, n'hésitez pas à consulter les plateformes en ligne de prise de rendez-vous pour trouver un autre praticien, qui peut-être, sera en capacité de vous prendre en charge. Les plus utilisées sont Doctolib, Maiia, Keldoc.

A lire aussi : Grève du 13 octobre : département par département, voici où sont prévues toutes les manifestations en Occitanie

Elles regroupent des milliers de praticiens en France et permettent d'accéder à un carnet de rendez-vous pour réserver un créneau en temps réel.

Pensez à la téléconsultation

La téléconsultation se développe de plus en plus depuis la crise sanitaire du Covid-19. Elle offre la possibilité d'avoir un rendez-vous médical depuis son domicile via une consultation en ligne. Plusieurs plateformes offrent cette possibilité : Livi, Medadom, Qare.

Prudence, néanmoins, il n'est pas assuré que vous réussissiez à avoir un créneau dans la journée. Les délais, là aussi, s'allongent de plus en plus.

Appeler le 15

Si votre situation relève d'une urgence, appelez en priorité le 15. Un médecin régulateur va évaluer avec vous la solution la plus adaptée pour votre prise en charge.

Les urgences

En dernier recours et en cas de nécessité absolue. Régulièrement débordées, avec des délais d’attente de prise en charge très longs, les urgences restent la dernière solution.

Pour rappel, les urgences sont un service d’accueil 7j/7 et 24h/24 dans les hôpitaux. "Votre passage est défini par ordre d’urgence médicale et non par ordre d’arrivée".

A lire aussi : Hôpitaux de Rodez et Decazeville : les entrées aux urgences vont être régulées ces prochains jours

Des régulations ont d'ailleurs été mises en place dans de nombreuses villes pour anticiper cet afflux de patients qui va automatiquement se diriger vers les urgences en l'abscence de rendez-vous avec la médecine de ville.