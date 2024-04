VIDEO. Occitanie : il loupe le carrefour, atterrit dans un champ et se fait copieusement arroser

Les faits se sont déroulés ce dimanche 28 avril en matinée.

Le principe de l'arroseur arrosé appliqué à l'automobiliste imprudent, ce n'est pas une "vanne", ou plutôt si. Ce dimanche 28 avril en matinée sur la commune de Lieuran-les-Béziers dans l'Hérault, au croisement de Bassan, un (ou une) automobiliste a semble-t-il manqué le croisement, peut-être victime d'une chaussée humide, et fait un tout-droit pour finir dans un champ, si l'on encroit la page Facebook spécialisée dans les informations routières héraultaises, Kazaa Infos Radars et ses quelque 191 000 abonnés.

Mais si la chaussée était humide, sa sortie de route va l'être encore plus, puisque la voiture va faire sauter une vanne d'arrosage agricole. Conséquence, alors que la société BRL a dû intervenir pour couper l'eau et réparer la vanne, le conducteur (ou la conductrice) et son ou ses passagers éventuel(s) en seront quittes pour une bonne grosse douche. Pour mieux reprendre ses esprits après cet accident.