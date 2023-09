Aveyron : à Ceignac, une nouvelle vie pour les cœurs en souffrance

Au service de la rééducation cardiaque depuis 2017, le Centre de soins de suite et de réadaptation de Ceignac propose en la matière un dispositif inédit dans le département, basé notamment sur l’activité physique et la prévention. A découvrir ce vendredi 29 septembre, à l'occasion de la Journée mondiale du coeur.

Ils ont connu l’infarctus, l’arrêt cardiaque, des pathologies diverses, des opérations comme la pose de stents ou, plus lourdes, comme des pontages ou la pose de valves aortiques… Beaucoup ont eu peur, certains ont "vu la mort de près", comme l’explique Sabrina Chardenoux, cadre de santé de proximité du service de rééducation cardiaque. Depuis 2017, le centre de rééducation des Tilleuls, à Ceignac, a reçu près de 2 500 de ces accidentés du cœur pour leur proposer un parcours adapté à leurs situations et à même de leur permettre un retour à la vie active.

Activité physique et soutien psychologique

"Nous les prenons à la sortie de l’hospitalisation et proposons une rééducation basée sur trois leviers : activité physique, information sur les modes de vie et soutien psychologique", résume le directeur de l’établissement Benoît Dalmières.

Pour ce faire, l’un des trois cardiologues des Tilleuls se charge de réaliser une évaluation clinique à l’entrée, mais aussi à la sortie des patients, dont les séjours durent en moyenne trois à quatre semaines.

À disposition pour encadrer au mieux cette rééducation, deux échographes et du matériel de test d’effort sont en place pour l’équipe de santé. Ainsi, pour la partie physique, une salle de sport, une autre de musculation et de nombreux itinéraires de marche autour de l’établissement. Pour des sessions dont les effets sont "démultipliés", selon le directeur, du fait qu’elles sont pratiquées collectivement.

Un patient qui devient "acteur de sa pathologie"

La prévention fait aussi partie du programme et prend à Ceignac la forme d’ateliers autour notamment des modes de vie (tabac, alcool, alimentation), du fonctionnement du cœur, mais aussi d’échanges avec les professionnels, mais aussi entre les patients eux-mêmes.

"Le patient est éduqué sur son traitement, il devient acteur de sa pathologie", explique Sabrina Chardenoux. "Désormais, il faut convaincre. Ce n’est plus le médecin qui décide et le patient qui exécute", renchérit Benoît Dalmières.

À l’issue de leur séjour, les patients repartent "rassurés" et "connaissent leurs limites", avance le directeur. Si la moyenne d’âge est de 64 ans, les responsables notent un "écart type très large" et gardent en mémoire le passage récent d’un homme de 32 ans, à qui des stents ont été posés suite à un accident survenu sans aucune alerte préalable.

Outre la rééducation cardiaque, trois autres services

Sous statut d’association à but non lucratif, l’établissement ceignacois dispose d’autres entités.

Un service dit "polyvalent", qui propose de la rééducation aux personnes n’étant pas en état de rentrer immédiatement à domicile.

Au programme : kinésithérapie, ergothérapie, activité physique adaptée, soutien psychologique, social, diététique et prise en charge médicale. Près de 150 personnes originaires des villes voisines (jusqu’à 20 km) passent chaque année par ce service "polyvalent".

Accompagnés par ce même panel de dispositifs médicaux, 400 patients fréquentent chaque année le service polypathologique de prise en charge gériatrique.

"Des personnes, explique le directeur, qui sont dans une période charnière entre le retour à domicile et l’entrée en Ehpad. Notre objectif est le retour à domicile".

Enfin, un service de rééducation respiratoire, qui concerne près de 330 personnes à l’année, dont 80 en temps partiel, c’est-à-dire hospitalisation de jour. Des patients soufrant de maladies chroniques, insuffisants respiratoires, pathologies liées au tabac ou même, au plus fort de la pandémie, prises en charge post-covid.

Une matinée de prévention ce vendredi

Ce vendredi jusqu’à 13 heures, une cinquantaine de personnes participent à une journée placée sous le signe de la prévention, mise sur pied dans le cadre de la Journée mondiale du cœur. Aux Tilleuls dès 9 h 30, ils participeront pour commencer à des marches dans le village puis à une intervention du docteur Viguier, cardiologue référent de l’association Cœur et santé, partenaire de la manifestation. Suivra un atelier autour de la diététique ("comment manger de bon cœur ?").

Les maladies cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et la deuxième après les cancers. On estime à 17,7 millions de le nombre de décès qui leur sont imputables, soit 31 % de la mortalité mondiale totale.

De quoi justifier pleinement l’opération de sensibilisation de ce vendredi matin, pour que les Aveyronnais n’aient jamais besoin de pousser la porte des Tilleuls… Quand bien même le taux de satisfaction de l’établissement est, de l’avis de ses usagers, proche de 90 %.