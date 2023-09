Consultations médicales gratuites pour les 45-50 ans au 1er octobre : à quoi vont servir ces bilans de santé et comment bénéficier d'un rendez-vous ?

Ce jeudi 28 septembre 2023, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau a confirmé le lancement des consultations gratuites à des âges clés. Les Français âgés de 45 à 50 ans pourront en bénéficier à partir du 1er octobre dans certains départements pilotes.

Les nouveaux rendez-vous de prévention proposés par l’Assurance-maladie à trois périodes clés de la vie (20-25 ans, 45-50 ans et 60-65 ans) débuteront le 1er octobre pour les Français âgés de 45 à 50 ans. Le ministre de la Santé, François Braun, a confirmé leur lancement jeudi 28 septembre.

À noter que dans un premier temps, ces consultations débuteront ce 1er octobre, pour les 40-50 ans, uniquement dans les départements de la région des Hauts de France : Aisne (02) ; Nord (59) ; Oise (60) ; Pas-de-Calais (62) et la Somme (80)

Les autres régions devront attendre le 1er janvier 2024.

À quoi vont servir ces rendez-vous ?

Institués par la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, ces rendez-vous de prévention ont pour but de faire un point sur l’état de santé de l’assuré et ainsi de prévenir et de lutter contre l’apparition de facteurs de risques ou de pathologies. Ils seront intégralement pris en charge par l’Assurance-maladie sans avance de frais et seront adaptés à chaque tranche d’âge.

Pour les assurés âgés de 20 à 25 ans, la visite médicale gratuite aura pour objectif de "faire le point sur les vaccins, leur activité physique, d’éventuelles addictions ou difficultés liées au début de la vie professionnelle", avait expliqué François Braun en septembre 2022.

Pour les patients âgés de 45 ans, la consultation médicale sera axée sur "la nécessité de participer au dépistage du cancer du sein, du côlon ou de la prostate" et permettra de faire "un bilan sur l’activité physique et d’éventuels troubles de la santé mentale".

Enfin, à 65 ans, l’accent sera mis sur "la prévention de la perte d’autonomie, le dépistage des cancers et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues".

Comment bénéficier d’un rendez-vous ?

L’Assurance-maladie informera les publics concernés de l’ouverture de ces rendez-vous de prévention. Pour les publics les plus vulnérables, des actions de relance et d’ "aller vers" seront mises en place afin que les rendez-vous de prévention leur bénéficient en priorité.

Les assurés volontaires devront remplir un questionnaire de santé pour préparer l’entretien, qui pourra être assuré par un médecin mais aussi un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme. Le questionnaire abordera des sujets tels que l’alimentation, l’activité physique, les éventuelles addictions, la santé mentale, l’environnement personnel.