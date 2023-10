Decazeville, capitale des "Anches Hantées"

Quatre clarinettistes débarquent dans le Bassin avec leur fougue intarissable, formant un groupe audacieux, expérimenté et novateur.

Du haut de sa troisième décennie frémissante, le Quatuor Anches Hantées allie expérience, maturité et jeunesse avec une moyenne d’âge de 35 ans seulement : Nicolas Châtelain, Sarah Lefèvre, François Pascal et Élise Marre (dont deux des membres sont du Bassin et d’anciens élèves de la Lyre decazevilloise). Premier quatuor de clarinettes lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, les Anches Hantées s’illustrent sur scène par un raffinement sonore, une sincérité d’interprétation et un contact chaleureux prompt à faire fondre les derniers préjugés sur la "grande musique".

Le QAH a fait et trouvé sa place, se positionnant comme un véritable pont entre exigence, tradition et mouvement, rencontres et modernité. Sillonnant depuis 20 ans les salles de concert françaises et mondiales, il fait étape à Decazeville. Cela débute par une séance pour les scolaires l’après-midi du vendredi 6 octobre "Orage à 4 voix", après plusieurs interventions en amont dans des salles de classe. Ce type de concert doit avoir plusieurs niveaux de lecture, à la manière des grands films d’animation qui ont fait leurs preuves, chaque enfant a la possibilité de s’y retrouver, d’être attiré par la musique.

Le quatuor Anches Antées sera en concert à Decazeville, vendredi 6 octobre, 20 h 30, espace Yves Roques, "Strauss & Co". On connaît ses valses, ses polkas, ses opérettes mais qu’a légué Johann Strauss de sa créativité hormis son œuvre ? Qu’a-t-il transmis, initié ? Nombre de ses contemporains et de ses successeurs ont été fascinés par ce mélodiste hors pair, l’ont admiré et s’en sont inspirés : Brahms, Verdi, Richard Strauss mais aussi Webern et Berg. Le quatuor tentera de les relier.

Il interprétera aussi Lehàr, Helmessberger, Lumbye et fera surgir de toutes ces esthétiques l’empreinte de Strauss. Une création de Charles-David Wajnberg ouvrira des brèches dans le temps du concert, apposant les sonorités désormais électroniques de la clarinette à l’écriture mélodique de la fin du XIXe siècle. Tout public. Tarif : 10 € et 5 € : réservation au 05 65 43 18 36.

Nous retrouverons le quatuor samedi 7 octobre, à la médiathèque de Decazeville. D’abord à 11 h 30, pour un mini-concert pédagogique "Explorations Musicales". Puis, à 15 heures, avec un mini-concert articulé autour de six morceaux du répertoire (Grieg, Strauss, Ravel, Debussy, Bernstein, Connesson), variant les époques et les inspirations. Les quatre musiciens présenteront également les instruments de façon simple et attractive. Un morceau rappelle la comédie musicale, un autre une danse, un marin dans la tempête, et un tas de sons insolites que l’on peut faire en soufflant dans un tube de bois. Une première initiation captivante pour les néophytes.

Ce projet est porté par le service culturel de Decazeville communauté, en partenariat avec le service culture du Département (infos : 05 65 43 95 15).

