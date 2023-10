"C'est bon, on a livré les deux bombes" : la blague passe mal sur ce site nucléaire, deux livreurs en garde à vue

Une alerte à la bombe a mobilisé un important dispositif sur ce site de Grenoble, suite aux déclarations de deux livreurs auprès du poste de sécurité.

Deux livreurs se sont présentés sur le site nucléaire de l'ILL (Institut Laue Langevin) à Grenoble (Isère), ce jeudi 19 octobre 2023 vers 8 heures. Ils ont passé le contrôle de sécurité, ont livré le colis, puis ont glissé au moment de sortir : "c'est bon, on a livré les deux bombes".

Alors que le plan Vigipirate est passé au niveau "urgence attentat" depuis l'attaque au couteau dans un lycée à Arras, cette remarque a immédiatement fait l'objet d'un signalement et d'une importante procédure. Le parquet de Grenoble confirme que les livreurs de 23 et 26 ans ont été interpellés et placés en garde à vue pour "menaces de crime contre les personnes" et "divulgation d'informations fausses de nature à provoquer l'intervention des secours".

Un réacteur nucléaire est exploité sur le site de l'Institut Laue Langevin à des fins de recherches scientifiques.

Gros dispositif déployé sur place

Selon le Dauphiné Libéré, le site a été partiellement évacué et un périmètre de sécurité a été très vite installé. Une équipe cynophile spécialisée en recherche d'explosifs a été déployée.

Le camion des livreurs - un camion de glaces - a fait l'objet de fouilles de la part des gendarmes et des chiens renifleurs. Une bonne partie de la matinée, les forces de l'ordre ont empêché les salariés d'accéder au site en attendant la levée de doutes.

Les alertes à la bombe dans les aéroports, gares et sites culturels se multiplient ces derniers jours en France. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a déclaré que "ces petits plaisantins qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis".