Actifed, Humex, Rhinadvil... Pourquoi il n'est plus recommandé de consommer ces médicaments contre le rhume ?

Ces médicaments sous forme de comprimés pourraient entraîner de graves effets secondaires, l'agence nationale de sécurité du médicament recommande de ne plus les consommer.

Dans un rapport publié dimanche 22 octobre 2023, plusieurs médicaments ont été désignés comme peu recommandable par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) dans le traitement à domicile du rhume.

Ces médicaments vasoconstricteurs, consommés par voie orale, auraient un risque de provoquer des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux après utilisation. "La gravité de ces accidents et la persistance des cas – en dépit des actions déjà mises en place –, associées au caractère non indispensable des vasoconstricteurs, conduisent l’ANSM à déconseiller leur utilisation".

Voici les médicaments concernés :

Actifed Rhume

Actifed Rhume jour et nuit

Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine

Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine

Humex Rhume

Nurofen Rhume

Rhinadvil Rhume Ibuprofène/ Pseudoéphédrine

Rhinadvilcaps Rhume Ibuprofène/ Pseudoéphédrine

Que faire plutôt en cas de rhume ?

Une procédure, toujours en cours, a commencé en février 2023 pour demander une réévaluation de ces médicaments au niveau européen sur la base des nouvelles données fournies par l'ANSM. "Le Collège de la médecine générale, le Conseil national professionnel d'ORL, ainsi que l’Ordre national des pharmaciens et les syndicats de pharmaciens d’officine (Union de syndicats de pharmaciens d'officine et Fédération des syndicats pharmaceutiques de France) s’associent à cette recommandation de ne pas utiliser les formes orales des médicaments vasoconstricteurs pour soulager les symptômes du rhume, une rhinopharyngite bénigne d’origine virale".

Pour soulager le rhume, voici les gestes qui sont recommandés à la place de ces médicaments :

Humidifier l’intérieur du nez avec des solutions de lavage adaptées : sérum physiologique, sprays d’eau thermale ou d’eau de mer…

Boire suffisamment ;

Dormir la tête surélevée ;

Maintenir une atmosphère fraîche (18-20°C) et aérer régulièrement les pièces.

.