VIDEO. TFC - Montpellier : les Jumeaux vont faire rayonner l’Aveyron jusqu’au Stadium en chantant le "Se Canto" ce 3 mai !

Le célèbre duo aveyronnais composé de Gilles et Jérôme Noël va faire résonner le territoire jusqu’en Haute-Garonne, vendredi 3 mai 2024 !

Gilles et Jérôme Noël, les Aveyronnais plus connus sous leur nom de scène, à savoir "Les Jumeaux", vont plus que jamais chanter leur amour pour l’Occitanie, ce vendredi 3 mai 2024…

Le "Se Canto" au Stadium !

Le duo a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans l’après-midi du 1er mai 2024. Depuis la pelouse du Stadium de Toulouse, les Jumeaux n’ont que faire des gouttes de pluie qui s’abattent sur le gazon : les sourires s’emparent rapidement de leur visage. "Nous serons vendredi 3 mai à 18 h 55, avec une grande surprise, on ne veut pas le dire… mais on va chanter, ici même, le "Se Canto" devant 30 000 personnes. Très fiers de chanter pour le TFC. On est très contents, merci à vous !", s’enthousiasment-ils.

Avant TFC – Montpellier

18 heures 55, le vendredi 3 mai, au Stadium : autrement dit, c’est aux portes du coup d’envoi de la rencontre de Ligue 1 entre Toulouse et Montpellier. Une affiche 100 % occitane, qui sera lancée dès 19 heures et ouvrira la 32e journée du championnat. Mathématiquement sauvé, le TFC n’est qu’à quatre points de la septième place qui pourrait devenir européenne en cas de victoire du PSG en Coupe de France.

De son côté, Montpellier, 12e de Ligue 1, compte 8 unités d’avance sur Metz, barragiste. Le maintien est quasiment acté. Il le serait à coup sûr en cas de victoire en Haute-Garonne.

Un moment fort

Quoi qu’il en soit, cette soirée sera lancée par un morceau qui fait frissonner dans l’antre du Toulouse Football Club. Un moment fort, qui sera donc chapeauté par des Aveyronnais !