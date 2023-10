Occitanie : avec 1,7 tonne de cannabis dans leurs voitures, ils fuient les douanes à contresens sur l'autoroute

Au péage de Toulouse, les conducteurs ont paniqué face aux douanes et ont pris la fuite à pied sur l'autoroute à contresens.

Nouveau coup de filet colossal en Occitanie. Vendredi 20 octobre 2023, deux véhicules l'un derrière l'autre ont refusé de s'arrêter malgré les injonctions des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la brigade de surveillance intérieure de Frouzins (Haute-Garonne).

Au niveau de la barrière de péage de Toulouse, sur l'A62, le premier véhicule a voulu reculer précipitamment et a percuté son complice dans le deuxième véhicule, juste derrière. Les deux conducteurs ont alors tenté de prendre la fuite en courant, à contresens sur l'autoroute.

Le premier a été interpellé rapidement, l'autre a réussi à échapper aux forces de l'ordre.

1,7 tonne de résines de cannabis dans des voitures volées

Après une sécurisation des lieux, les deux véhicules ont été fouillés... et ont révélé 1 757 kilos de résine de cannabis, ainsi que plusieurs jeux de plaques d'immatriculation. La valeur de la marchandise est estimée à 14 millions d'euros. Les douaniers ont également découvert que les voitures ont été volées en Allemagne et en Espagne.

Le parquet de Toulouse s'est dessaisi de l'enquête au profit de la JIRS (Juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées) de Bordeaux.

66,26 tonnes de cannabis en 2022

Au cours de l'année 2022, la douane française a intercepté 66,26 tonnes de cannabis. "La majorité des saisies de cannabis ont lieu sur la route, le vecteur routier demeurant le plus utilisé malgré l’essor de vecteurs concurrents tels que le fret postal ou express. Administration de la frontière et de la marchandise, la douane intercepte chaque année entre 60 et 85 % des stupéfiants saisis en France", précisent les douanes.