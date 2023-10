Orages, risques de crues et vagues déchaînées : 5 départements basculent en vigilance orange, 33 en jaune ce vendredi

Cinq départements passent en vigilance orange ce vendredi, Météo France en place huit en vigilance orange pour samedi.

Cinq départements ont basculé en vigilance orange ce vendredi 27 octobre 2023 pour des risques de crues : Finistère, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Sur ces territoires côtiers, "une surélévation importante du niveau de la mer" est aussi à craindre en plus des fortes pluies.

"Dans une moindre mesure, ces fortes vagues de Sud-ouest se propagent jusqu'à l'est de la Manche samedi, et, associées aux niveaux marins élevés, pourront provoquer des submersions par franchissement de paquets de mer ou débordements sur les zones vulnérables du littoral des départements de la Manche", prévient Météo France.

En raison des orages, des risques d'inondation et des fortes rafales de vent, 33 départements sont également en vigilance jaune jusque dans la nuit ce vendredi :

Quatre départements basculent en vigilance orange ce vendredi. Météo France

31 sont concernés par les orages :

31 départements en vigilance orages ce vendredi. Météo France

Huit départements en orange ce samedi

Un épisode de fortes vagues, dans un contexte de grandes marées, amène Météo France à placer 8 départements en vigilance orange pour samedi 28 octobre : Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Les risques de vagues-submersion et de crues seront particulièrement élevés dans ces territoires. La prudence sera de mise toute la journée au bord du littoral, surtout entre 15 heures et 21 heures.

Les pluies vont se déplacer sur le nord-est du pays, là où 30 départements sont placés en vigilance jaune, samedi.

8 départements sont en vigilance oranges vagues-submersion et crues ce samedi. Météo France

