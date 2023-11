Florentin-la-Capelle. L’émigration des Aveyronnais en Argentine en question

Dimanche 29 octobre, l’association Familles rurales avait organisé un après-midi sur le thème de l’émigration des Aveyronnais en Argentine à la fin du XIXe siècle et plus précisément sur l’histoire de Juana Agar Munguia née en Argentine et revenue vivre en Aveyron. Un grand merci est adressé aux réalisateurs : Jean-Philippe Savignoni et Julien Bresson pour avoir permis gratuitement l’accès à leur film : "Madame Agar née rue de Rodez à Piguë en Argentine" qui a été projeté. C’est ensuite autour d’un bon goûter fait de châtaignes grillées et de pâtisseries maison que les participants se sont retrouvés permettant de passer un bon moment bien sympathique.