Football : à Lens, la défense des Rafettes est diminuée par les blessures

Alors qu'elles s'apprêtent à disputer la 6e journée de D2 sur la pelouse de Lens, dimanche 5 novembre (13 heures), les Ruthénoises ont la moitié de leurs défenseures à l'infirmerie.

Avec la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de Laure Sureau, annoncée en fin de semaine dernière par le Rodez Aveyron football, la défense des Rafettes a pris un sacré coup. Car elles sont désormais quatre défenseures sur le banc de l’infirmerie. Maud Antoine et Fiona Bogi se remettent de la même blessure que Sureau, depuis début février pour la première et la fin du mois de mars pour la deuxième, et Sofia Guellati a subi une entorse à un genou à Orléans, le 15 octobre.

La jeune Auzolle au soutien

C’est donc avec un effectif réduit à ce poste que les Ruthénoises (8es) se déplacent à Lens (4e), qu’elles affronteront à 13 heures, dimanche 5 novembre. Les protégées de Franck Plenecassagne ont pris la direction du Pas-de-Calais avec les quatre dernières défenseures du groupe à ne pas être blessées : Soleilhet, Sévenne, Canon et Cayzac… en sachant qu’elles jouent à quatre derrière depuis le début de la saison. Et que Téa Cayzac, n’a encore jamais été titularisée avec les Rafettes et n’a joué qu’un match avec elles depuis son retour de blessure (ligaments croisés d’un genou). Mais en cas de pépin, le technicien pourra s’appuyer sur la jeune Anaïs Auzolle, déjà convoquée lors de la première journée face à Marseille, qui évolue habituellement avec les U18 sang et or.

Une passe épineuse en attendant le retour de Guellati, qui devrait bientôt rechausser les crampons, avec le mois de convalescence annoncé par le club. D’autant qu’à l’heure de se frotter à Lens, les Ruthénoises ont la cinquième meilleure défense du championnat.

Le groupe : Libourel, Moitrel – Sévenne, Soleilhet, Canon, Cayzac, Auzolle – Vaysse, Bousquet, Barbance – Firki, Barrier, Mze Issa, Saunier (cap), Barnoin, Dayes.