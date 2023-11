Rugby à XIII : (déjà) un peu d’Elite 1 à Villefranche

Samedi 4 novembre à Carpentras lors de la 5e journée d’Élite 2 de rugby à XIII, les Loups ont évolué avec deux jeunes joueurs de Toulouse (Élite 1). Explications.

Ils s’appellent Lukas Vergniol, Jordan Rubio et Kamaldine Sebea. Ils sont tous les trois des joueurs du Toulouse Olympique XIII, en Élite 1. Mais depuis la semaine dernière, ils peuvent également évoluer sous le maillot villefranchois, à l’étage d’en dessous. Cela a d’ailleurs été le cas pour le premier et le troisième cités, arrière et ailier, alors que le deuxième, pilier, n’a pas été retenu par le coach David Collado pour le déplacement samedi dernier à Carpentras, victorieux 6-20.

"David connaît bien le coach du TO, Sébastien Raguin, éclaire le président de Villefranche XIII, Nicolas Alquier. Nous, on était en recherche de joueurs pour épaissir l’effectif. Eux, comme leur club, en recherche de temps de jeu. C’est un accord tripartite. Tout le monde doit y trouver son compte. "

Trois doubles licences dont l’officialisation est intervenue seulement jeudi dernier. Pour un premier entraînement des jeunes Toulousains, tous âgés autour de la vingtaine, vendredi dernier. Et un fonctionnement bien spécifique. "Priorité au TO évidemment, chaque semaine. On saura le mardi ou le mercredi si on pourra compter sur eux, ou certains d’entre eux. " Avec une participation aux éventuelles phases finales – on rappelle que la montée en Élite 1 est dans le viseur au stade Henri-Lagarde alors que le club est pour l’heure invaincu – pas forcément encore actée, selon aussi le positionnement du TO à ce moment-là.

Au rayon de l’adaptation, cela semble être sur la bonne voie. En tout cas, Vergniol y est déjà allé de son essai dans le Vaucluse samedi soir. "Dans la mesure où le TO et nous, nous jouons dans un système de jeu similaire, ça peut faciliter les choses", veut croire Alquier.

Alors, les trois jeunes Loups seront-ils présents ce dimanche à Villefranche pour LE choc de cette phase aller face au dauphin invaincu lui aussi et bourreau en finale la saison passée, Ille-sur-Têt ? Réponse ces prochaines heures. Mais d’ores et déjà, Villefranche devrait aussi rentrer ses blessés pour ce duel qui promet !