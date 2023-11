Football : les équipes du D1 au D5 rattraperont la journée reportée par les intempéries début janvier

En attendant de savoir si la pluie va de nouveau tenir les footballeuses et footballeurs aveyronnais éloignés des terrains de week-end, le District a fixé les dates des 6 et 7 janvier pour le report des matches des 4 et 5 novembre.

Les footballeurs aveyronnais du Départemental 1 au Départemental 5 peuvent ajouter un week-end de match à leur calendrier. En fin de semaine dernière, le District avait décidé de reporter la totalité des rencontres départementales des 4 et 5 novembre, pour les jeunes, féminines et seniors, en raison des intempéries. Jeudi 9 novembre, la commission des compétitions seniors s'est réunie pour fixer le rattrapage de cette 7e journée pour les équipes de D1 à D4 et la 6e pour celles de D5. C'est le week-end des 6 et 7 janvier qui a été choisi par la commission.