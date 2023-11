Florentin-la-Capelle. Succès pour le quine des Genêts d’Or

Très nombreux étaient les participants au quine du club des Genêts d’Or à l’espace multifonctionnel. Certains venant d’assez loin ont déclaré : "Nous venons à tous les quines de Florentin, il y a toujours de beaux lots !". Avec cette météo vraiment très maussade depuis plusieurs jours, c’était aussi une bonne raison de sortir de chez soi pour venir se changer les idées. Pendant l’entracte, de la pâtisserie était offerte et le bar de la salle était ouvert pour tous ceux qui voulaient prendre un verre.

Les nombreux gagnants sont repartis ravis avec bons d’achat, jambon, corbeilles garnies, couteaux de Laguiole, gâteaux à la broche et une multitude de divers autres beaux lots. Le club remercie vivement tous les commerçants, les particuliers et les membres du club qui ont offert des lots ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour l’organisation et le rangement.