Florentin-la-Capelle. Les déchets abordés sous tous les aspects

En présence de Johanna Méjane responsable administrative et de Philippe Molinier directeur technique du Smictom Nord- Aveyron, une réunion était organisée par la mairie afin d’informer la population sur les modifications qui vont être apportées au niveau de la collecte des déchets.

En effet, plusieurs conteneurs ont déjà été remplacés par des colonnes aériennes sur Florentin et La Capelle et durant ce printemps 2024, les conteneurs installés sur la route entre le Roc de Bilary et le Pont de Leth seront supprimés ainsi qu’entre le Fabrou et la Grange du Périé. Des colonnes aériennes seront ensuite installées au Fabrou, sur le terrain du bâtiment de la Cuma, aux Cazals et à la Cambuse sur un lieu sécurisé. Grâce à ce nouveau dispositif, le coût de la collecte reviendra moins cher au kilomètre. Des informations ont été données sur l’organisation et le fonctionnement de la collecte des déchets ménagers, ainsi les participants ont appris que le Smictom Nord-Aveyron a délégué la gestion des équipements de valorisation et l’élimination des déchets ménagers au Sydom (syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron) qui assure le traitement des déchets ménagers qui sont collectés par le Smictom.

Une constatation positive : le tonnage des déchets ménagers (sacs noirs) est en baisse ; soit – 18 kg/habitant entre 2022 et 2023. Le poids des déchets orientés vers le tri sélectif (sacs jaunes) a augmenté ; soit + 3 % des tonnages entre 2022 et 2023. Par contre, le coût du traitement est de plus en plus élevé, en particulier pour les déchets destinés à aller dans le sac noir. En triant mieux, plus de 70 % du poids de cette poubelle pourrait encore être évité. On peut aussi réserver un composteur à petit prix (renseignements en mairie).

Des intervenants locaux ont pris la parole : Jean-Marc Thouery a tenu à présenter des solutions anti-gaspi. Il a notamment dévoilé les actions du Labo d’Aqui d’Entraygues qui, en partenariat avec la déchetterie, propose des appareils ménagers, petits meubles.. etc qui sont réparés et revendus à prix libre. Hervé Oustry membre de l’association "bouchons d’Amour" a rappelé de son côté qu’il est toujours possible de déposer des bouchons en plastique, des cartouches d’encre ou des piles usagées à la mairie qui sont ensuite recyclés pour être transformés en matériel pour les handicapés.