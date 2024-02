Florentin-la-Capelle. Une belle animation pour le Téléthon

Après la vente de viennoiseries sur le secteur de la Viadène et le quine à Saint-Amans-des-Côts, c’est à Florentin que se déroulait tout récemment une autre animation pour le Téléthon. Une vente aux enchères était organisée à l’espace multifonctionnel où l’on pouvait trouver une multitude d’objets divers : des corbeilles garnies, des gâteaux à la broche, des bouteilles, des livres. . . etc. Une vente menée de main de maître par la commissaire-priseur du jour Valérie Veyre. L’heure du dîner arrivant, c’est un repas débutant par une soupe au fromage qui était servi. Les musiciens de l’association Tradicapelle se sont ensuite installés pour animer le bal prévu ce soir-là. Les participants ont passé un bon moment et la coquette somme de 2 515 € va être reversée à l’AFM Téléthon. Un grand merci à toutes les personnes qui par leur participation ont contribué à ce geste de soutien envers cette association qui mène un combat sans relâche contre les maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes, accompagne les malades et leurs familles et défend leurs droits.