Deux morts et des évacuations : en pleine nuit, un incendie se déclare dans un immeuble, en Occitanie

Un immeuble a été touché par un incendie au lourd bilan dans la nuit du 19 au 20 novembre 2023, en Occitanie : deux personnes sont décédées, et plusieurs autres ont été évacuées.

Dramatique incendie dans les Pyrénées-Orientales. Selon nos confrères de l'Indépendant, un feu s'est déclaré dans un immeuble, en pleine nuit, ce lundi 20 novembre 2023. Avec un lourd bilan.

Deux morts

C'est à Céret que le sinistre s'est produit, dans un bâtiment de trois étages. La structure, contenant quatre logements et neuf habitants, a été investie par les pompiers, alertés à minuit : 70 soldats du feu ont été mobilisés. Et au moment d'entrer dans l'immeuble, les secours n'ont pu que constater le décès de deux hommes.

Plusieurs évacuations

L'Indépendant ajoute que deux autres hommes, une femme et trois enfants, vivant dans ce même immeuble, ont été évacués. Mais pas seulement : quatre femmes logeant dans des habitations adjacentes ont également été évacuées de leur domicile. Le risque de propagation de l'incendie et d'effondrement du bâtiment sinistré était fort. Une personne a "été dirigée vers le service des urgences de l’hôpital de Perpignan", selon la ville de Céret.

Comment le feu s'est-il déclaré ?

Selon nos confrères, le feu reste d'origine inconnue au petit matin, ce 20 novembre. Il serait parti du rez-de-chaussée, inhabité. Comme le rapporte la ville de Céret sur les réseaux, "le Samu, la gendarmerie, Enedis et le service d’assistance médico-psychologique de l’hôpital de Perpignan sont également intervenus, en lien avec le sous-préfet".

La commune précise que la rue Saint-Ferréol, dans laquelle l'incendie s'est déclaré, "restera fermée à la circulation toute la journée afin de permettre aux opérations de secours de s’achever et à Enedis de remettre en état le réseau électrique. L’électricité sera remise sur le secteur dès que possible".

Enquête ouverte

Ces mêmes gendarmes étaient à pied d'œuvre dans la nuit pour procéder aux constatations et prélèvements nécessaires à l'enquête. Celle-ci a été ouverte, et ce pour déterminer les causes de cet incendie au lourd bilan.