La châtaigne, un fruit aux vertus beauté insoupçonnées

(ETX Daily Up) - C'est de saison ! Mais la châtaigne n'est pas appréciée que dans l'assiette, renfermant de nombreuses propriétés pour la peau, idéales à l'approche de l'hiver. L'extrait de châtaigne ne se contente pas d'hydrater la peau en profondeur, il contribue également à la réparer et à la protéger tout au long de la saison froide.

La châtaigne est une alliée idéale à l'approche de l'hiver, que vous la consommiez ou que vous choisissiez de l'appliquer sur votre peau, permettant d'en finir avec la fatigue, de booster l'énergie, ou d'aider le corps à lutter contre les radicaux libres. Les multiples vitamines, minéraux, et oligo-éléments qu'elle renferme, entre autres, ne sont pas étrangers à cette multitude de propriétés. Comme souvent, il n'est pas étonnant d'apprendre que ce fruit de saison offre autant de vertus pour la santé que pour la peau, donnant tout son sens au principe même de beauté holistique.

Une bonne dose d'hydratation

S'il est indispensable d'hydrater sa peau tout au long de l'année, la saison hivernale est davantage propice à la sécheresse cutanée. Le recours à la châtaigne peut donc se révéler judicieux pour s'offrir un boost d'hydratation jusqu'au printemps. Riche en sucres et en glucides, le fruit du châtaignier hydrate la peau en profondeur, et ce de manière naturelle, tout en laissant la peau douce.

Mais ce n'est pas tout, la châtaigne est également riche en antioxydants qui, on le sait, sont connus pour participer à la protection des cellules de l'organisme - et donc de la peau - de l'effet des radicaux libres. Autrement dit, elle aide à lutter contre le vieillissement cutané.

Protection et réparation

Si vous avez l'habitude de ramasser des châtaignes en pleine forêt, vous êtes sans doute déjà familiarisés avec la bogue, cette enveloppe hérissée de piquants qui assure la protection du fruit. A fortiori, elle joue le même rôle avec la peau, se révélant un parfait bouclier contre les radicaux libres, on l'a vu, mais aussi contre d'autres types d'agressions extérieures. Encore une fois, la nature étant bien faite, le fruit est idéal pour protéger la peau en automne comme en hiver.

S'il existe aujourd'hui de nombreuses huiles et eaux à base d'extrait de châtaigne, une marque s'est spécialisée dans ce fruit si particulier, mettant en lumière une innovation à mi-chemin entre la dermatologie et la cosmétique. Créé par Adéline Constance, L'Accent Cosmetics est sans aucun doute aujourd'hui l'expert en la matière, proposant du dermo-maquillage pour allier mise en beauté et bienfaits pour la peau. A la clé ? Une poudre teintée multifonction à base de châtaigne qui assure une hydratation continue et une protection UVA.