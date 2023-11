EN IMAGES. Revivez l'étape des drapeaux des Jeux Olympiques et paralympiques en Aveyron

D'abord dans les rues de Rodez, les drapeaux des Jeux Olympiques et paralympiques ont fait étape en Aveyron ce mercredi 29 novembre 2023. Les symboles de Paris 2024 ont trôné fièrement devant la cathédrale et ont défilé jusqu'à la place du Bourg puis la place de la Cité, sur laquelle étaient prévues des animations.

Les drapeaux représentant les anneaux olympiques, les agitos paralympiques et l'emblème de Paris 2024 ont également fait une halte à l'Ehpad de Combarel en fin de matinée.

Aussi à Baraqueville et Espalion

Cette "Tournée des drapeaux", qui fait le tour de la France, a également été célébrée à l'occasion du 28e cross départemental de Baraqueville. La dernière étape aveyronnaise était à Espalion, la commune étant labellisée "Terre de Jeux 2024" et "Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024" pour les disciplines du tennis de table et de handball.