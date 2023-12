Tok beauté : un masque aux graines de lin en guise de Botox 'fait maison'

(ETX Daily Up) - Les injections de toxine botulique ont la cote sur TikTok, au point de voir se multiplier les arnaques et dérives en tout genre. Mais les utilisateurs du réseau social chinois pourraient avoir trouvé la parade pour atténuer certains signes de l'âge sans prendre le moins de risque. La clé ? Les graines de lin sous forme de masque, qui serait - selon les principaux concernés - un parfait dupe du Botox.

Pourquoi ne pas y avoir pensé avant ? Les utilisateurs de la plateforme asiatique TikTok auraient trouvé l'ingrédient miracle pour lutter contre les rides et autres signes de l'âge, à la manière du Botox. Une véritable innovation - à les croire - qui permettrait non seulement de faire d'importantes économies, mais aussi de se tourner vers une formule beaucoup plus naturelle. Et pour cause, ce sont les graines de lin qui garantiraient - toujours selon les utilisateurs - des résultats similaires à ceux de la toxine botulique. Un simple masque à base de cette mixture serait aussi efficace que les célèbres injections.

Que cela fonctionne vraiment - ou pas - ce soin d'un nouveau genre fait déjà une foule d'adeptes sur le réseau social chinois, avec pas moins de 20 millions de vues pour #flaxseedsmask (masque aux graines de lin), 10 millions pour #flaxseedmask, et 7 millions pour #flaxseedfacemask. On découvre sous ces hashtags une multitude de tutoriels montrant comment réaliser cette recette de grand-mère, puis comment l'appliquer, et bien évidemment montrer - en direct - les résultats de chacune de ces expérimentations.









Dans une vidéo visionnée plus de 6,5 millions de fois, l'utilisatrice @victoria__benitez explique qu'il s'agit bien de Botox fait maison, et qu'il ne s'agit que d'eau et de graines de lin. Le tout proclamé en s'appliquant ladite mixture sur le visage. La jeune femme qui, précisons-le, n'est pas dermatologue, assure que ce mélange est aussi efficace que le Botox, et permet donc d'atténuer certains signes de l'âge, mais pas seulement… Il garantirait également, selon elle, une peau éclatante et sans rougeurs ni inflammations. Sans compter que le masque agirait aussi comme un shampoing naturel.

Les professionnels de santé sont eux beaucoup plus mitigés sur le sujet. S'ils ne renient pas les bienfaits des graines de lin, qui apporteraient hydratation, élasticité et fermeté à la peau, ils rappellent tout de même que, contrairement au Botox, ce masque naturel n'a qu'un effet temporaire, ne permettant pas à terme de se débarrasser des rides. Toujours est-il que la mixture faite à partir de ces graines est non seulement accessible mais aussi sans danger. Rien n'empêche donc hommes et femmes d'y succomber pour améliorer l'aspect de leur peau.