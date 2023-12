Aveyron : c'est quoi ces "Pépites de l’Aubrac" qui ont la patate et sont en plein essor ?

Leurs "inventeurs" envisagent de servir la restauration collective et de s’attaquer au marché, à Toulouse, à Montpellier et à Paris.

Ces pépites sont des solanacées, plus connues sous un autre nom : les pommes de terre. Voilà le nouveau et étonnant trésor de l'Aubrac.

"L’aventure a commencé en 2018, lors d’une discussion entre éleveurs, la Chambre d’agriculture et des restaurateurs dont Bernard Bastide. Notre rêve était de nous diversifier pour cultiver des pommes de terre et réaliser un aligot 100 % de l’Aubrac. Quatre éleveurs se sont alors lancés et ont planté 2 000 m2 de patates pour essayer", a rappelé Olivier Laporte, président de l’association des producteurs de pommes de terre des Pépites de l’Aubrac lors de la première assemblée générale qui s’est déroulée à Nasbinals.

Cahier des charges strict

Pour fabriquer un produit de qualité, l’association s’est imposé un cahier des charges strict. Les champs doivent se trouver sur l’Aubrac, à plus de 800 m d’altitude pour éviter d’avoir une terre trop argileuse et donc une récolte non homogène. Plusieurs variétés adaptées au climat de montagne sont sélectionnées, la marabel, la monalisa et l’agria. Pas de pesticides. Pas d’antigerminatif. Juste un produit bio pour lutter contre les doryphores. L’association a évolué très vite avec aujourd’hui douze éleveurs, l’embauche d’un chargé de clientèle pour développer la filière, la location d’un bâtiment et l’achat d’une trieuse et un camion de livraison. "La pomme de terre plaît et a du succès. Les clients sont invités à récolter leurs patates au champ, directement chez les producteurs", précise Olivier Laporte. Des animations en magasin sont organisées et les producteurs sont présents sur des événements locaux incontournables tels que la transhumance de Bonnecombe, la fête des pâturages, la fête de l’Aubrac, etc.

+37 % en 2023

Les Pépites se sont diversifiées en proposant des chips artisanales. De trois tonnes de patates produites en 2018, l’association est passée à 208 tonnes en 2023 avec 11 hectares plantés. Le résultat a augmenté de + 37 % en 2023 par rapport à 2022 et devrait atteindre l’équilibre en 2024. Ce qui fait dire à Olivier Laporte : "On a grandi, vite. Il faut l’assumer. L’association doit évoluer, nous avons besoin d’un bâtiment plus grand, nous voulons pouvoir transformer nos patates pour servir la restauration collective locale mais aussi étendre nos ventes sur des grandes villes comme Toulouse, Montpellier ou Paris." Cette année, l’association a obtenu la marque "Valeurs Parc naturel régional" reçue à l’issue de l’assemblée générale.