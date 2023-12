L'eau de cuisson du riz, un puissant allié anti-âge ?

(ETX Daily Up) - Le réseau social chinois TikTok regorge d'astuces beauté en tout genre, des plus loufoques aux plus efficaces, mais la dernière en date s'avère vraiment étonnante. Un utilisateur coréen lève le voile sur le secret de beauté de sa mère âgée de 44 ans, qui hydrate son visage avec la vapeur de l'eau de cuisson du riz pour prévenir rides et ridules. Une astuce qui serait infaillible selon la principale intéressée.

Mais pourquoi n'y avait-on pas pensé avant ? C'est la question que l'on se pose à chaque fois qu'une nouvelle astuce émerge sur la plateforme asiatique, et ce même lorsque cette dernière renvoie en réalité à ce que l'on appelle communément un "remède de grand-mère". Reste que la plupart du temps, disons assez souvent, les conseils et gestes beauté dispensés çà et là sur le réseau social chinois sont non seulement efficaces, mais aussi économiques et écologiques—il faut malgré tout exclure toutes les astuces farfelues, voire dangereuses. Et la dernière trouvaille en date risque de faire couler beaucoup d'encre puisqu'elle permettrait de venir à bout de l'un des signes de l'âge les plus redoutés par les femmes—ou par la société—à savoir les rides.

C'est à l'utilisateur Justin Yoon (@justinyooniverse) que l'on doit cette vidéo beauté insolite. Le jeune coréen, qui semble pourtant davantage friand de jeux vidéo que de conseils beauté, y partage la routine de sa mère de 44 ans, Lauren Kim (@yooniversemom), elle-même utilisatrice de la plateforme. Son fils explique dans ce court métrage de près de 40 secondes, qui a généré plus de 29 millions de vues, que sa mère paraît davantage avoir la vingtaine que la quarantaine, et déroule toute sa routine quotidienne. A la fin de la vidéo, il souligne lui-même que sa génitrice a adopté un geste beauté "étrange", mais somme toute efficace : s'hydrater quotidiennement le visage avec la vapeur de l'eau de cuisson du riz. Une astuce qui lui permettrait donc de conserver une peau lisse et rebondie, sans aucun signe lié à l'âge.









Notons toutefois que la routine de la principale concernée repose en réalité sur un mode de vie exemplaire, sinon qui s'aligne sur des recommandations sanitaires bien connues : une activité physique, modérée à vigoureuse, régulière, une alimentation saine et équilibrée qui repose essentiellement sur les légumes, et une routine beauté faite de masques, de massages, et donc de vapeur d'eau de riz. On l'aura compris, Lauren Kim a embrassé le concept en vogue de beauté holistique, qui consiste à envisager la beauté dans son ensemble, intérieurement et extérieurement, et donc à adopter un mode de vie sain qui se reflète sur la peau. Il est alors difficile de jauger dans ce cas si la vapeur qui émane de la cuisson du riz entre réellement en compte dans la prévention des rides.

Ce n'est pas la première fois que l'eau de riz fait le buzz sur le réseau social chinois, loin de là. Rituel ancestral dans certaines cultures, l'eau de riz est même connue pour ses mille et une vertus depuis des siècles en Asie. Non seulement elle constituerait une alliée de taille pour les peaux mixtes à grasses qui ont tendance à briller au cours de la journée, mais en plus elle permettrait bel et bien de combattre certains signes de l'âge, dont les rides et ridules. Ce sont toutefois les cheveux qui profitent des bienfaits de l'eau de riz en Asie du fait de sa capacité à les rendre plus forts, volumineux, et brillants, lorsqu'elle est utilisée sous la forme de masque. Une astuce économique qui a en prime le mérite de s'avérer écologique, grâce au recyclage de l'eau de cuisson.