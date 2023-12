Tok beauté : l'astuce ultime pour un make-up glamour et festif le 31 décembre

(ETX Daily Up) - Plus que trois jours avant de célébrer comme il se doit la nouvelle année, et refermer le chapitre consacré à celle qui vient de s'écouler. Reste à savoir quelle tenue, et quelle mise en beauté, vous accompagneront dans ce périple endiablé placé - comme souvent - sous le signe d'un glamour des plus pailletés. Que celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur bonheur se rassurent, les tiktokeurs se sont chargés de révéler l'astuce ultime pour rendre votre look plus festif que jamais.

Contrairement au réveillon de Noël, celui de la Saint-Sylvestre est rarement placé sous le signe de la sobriété en matière de mode et de mise en beauté. Cela tombe bien, l'idée est de s'offrir un look qu'il est plus difficile d'exhiber le reste de l'année, et d'en mettre plein la vue pour aborder comme il se doit - et avec style - la nouvelle année. Et à ce petit jeu, les paillettes se distinguent nettement, et ce bien qu'elles soient régulièrement pointées du doigt pour leur impact sur l'environnement.

A quelques jours du réveillon, les socionautes ne semblent plus jurer que par un produit capable de transformer n'importe quelle tenue en un look ultra festif : le spray pailleté - également appelé spray ou bombe à paillettes (glitter spray en anglais). Ce produit dont les millennials raffolaient durant leur adolescence fait actuellement un carton auprès des plus jeunes générations, et s'avère même être la star du réveillon du jour de l'An. Et pour cause, non seulement il est abordable, mais il permet en quelques pulvérisations de métamorphoser une tenue, une coiffure, ou une mise en beauté, pour briller de mille feux jusqu'au bout de la nuit.

Sur TikTok, le hashtag #glitterspray a déjà généré près de 450 millions de vues, et c'est sans compter sur ses innombrables dérivés et déclinaisons, que ce soit en termes d'application, de couleur, de formulation, et même de texture. Peu importe la coiffure réalisée, les vêtements choisis, ou la mise en beauté concoctée, les sprays pailletés - veillez tout de même à choisir un produit multifonction pour éviter tout désagrément - s'appliquent partout pour un rendu étincelant, digne des soirées les plus funs dédiées aux fêtes de fin d'année.









Via ses utilisateurs, le réseau social chinois lève le voile sur les mille et une façons d'utiliser une bombe à paillettes, que ce soit en la pulvérisant sur une robe noire pour la transformer en une tenue festive, en l'appliquant sur le décolleté, les jambes, et les bras pour une peau étincelante, en guise de finition sur sa chevelure pour ajouter une touche originale à son look, ou en sublimant sa mise en beauté avec une (petite) dose de paillettes pulvérisée çà et là sur le visage - en prenant garde à éviter les zones les plus sensibles. Certaines, sans doute plus audacieuses, n'hésitent pas à en mettre absolument partout pour s'offrir un total look glitter qui pourrait faire pâlir les héroïnes des plus célèbres contes de fées.









Au regard des commentaires postés sous les nombreuses vidéos sur le sujet, il semblerait que ça plaise. "Je vais l'essayer, ça change complètement le style de la robe", "les années 90 font leur grand retour", ou encore "les paillettes améliorent n'importe quelle tenue", comptent parmi les nombreux éloges faits à ces sprays pailletés à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Attention toutefois, les paillettes, notamment appliquées sous cette forme, sont particulièrement difficiles à enlever ou à laver, sans compter, comme vu plus haut, qu'elles sont néfastes pour l'environnement. En octobre dernier, l'Union européenne a d'ailleurs annoncé son intention d'en interdire progressivement la vente pour en finir avec les microplastiques qui polluent la planète.