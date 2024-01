Cantal : ils se donnent rendez-vous sur le viaduc de Garabit pour le photographier, l'un d'entre eux tombe et se tue

Âgé d'une vingtaine d'années, l'un des deux jeunes hommes s'était accroché à la structure de l'édifice avant de faire une chute d'une trentaine de mètres, ce mardi 2 janvier.

Ce mardi 2 janvier au matin, deux jeunes hommes avaient rendez-vous au viaduc de Garabit, l'oeuvre de Gustave Eiffel qui enjambe les gorges de la Truyère dans le Cantal. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois la veille sur les réseaux sociaux et avaient convenu d'aller photographier l'ouvrage en service depuis 135 ans sur la liaison ferroviaire entre Béziers (Hérault) et Neussargues, via Millau (Aveyron).

Mais vers 10 heures, c'est le drame : l'un des deux jeunes hommes qui s'était accroché à la structure métallique du viaduc pour trouver un angle de vue original a vraisemblablement mal assuré ses prises et ses attaches, et fait une chute d'une trentaine de mètres pour aller s'écraser au pied de l'une des deux piles de l'ouvrage, rapporte La Montagne.

Le Samu, les pompiers de Saint-Flour et de Ruynes-en-Margeride ainsi que le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) de Saint-Flour n'ont pu que constater le décès du jeune homme.

Le corps du jeune homme a pu être remonté grâce au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Murat, venu en renfort.

C'est le second jeune homme, très choqué par le drame, qui avait appelé les secours.