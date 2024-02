Disparition inquiétante d'Eden, 9 ans : l'enfant retrouvé sain et sauf aux côtés de son père

Il avait disparu depuis ce jeudi 8 février en fin d'après-midi à Soustons dans les Landes. Son père a été placé en garde à vue.





Eden, 9 ans, avait disparu ce jeudi 8 février après-midi à Soustons dans les Landes. Des éléménts troublants comme le cartable et le téléphone du garçon découverts dans un fossé ont motivé la gendarmerie des Landes à lancer un appel à témoins et des recherches, en mobilisant une centaine de gendarmes et 3 hélicoptères.

La piste familiale était privilégiée, et c'est bien celle-ci qui a permis de retrouver Eden, 24 heures après sa disparition, aux côtés de son père, sur la commune de Saint-Géraud dans le Lot-et-Garonne. Le père a été placé en garde à vue.