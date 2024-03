Artiste peintre, Christine Demaret a posé ses chevalets à Bouillac

Originaire de Mons, en Belgique, Christine Demaret s’est définitivement installée à Bouillac, dans une ancienne maison du village, restaurée au fil des années, où elle fait partager sa passion pour le dessin, la peinture et les arts en général.

Loin de sa Belgique natale et de la ville de Mons, Christine Demaret apprécie sa nouvelle vie aveyronnaise. Au cœur du village de Bouillac, à quelques pas du château, dans une ancienne maison joliment restaurée. "Je me sens bien ici", résume, tout simplement, l’artiste peintre qui a définitivement posé ses chevalets, ses pinceaux, ses crayons et ses tubes de couleurs sur les berges du Lot. Il y a de cela 25 ans, alors qu’ils se rendaient à Lodève en camping-car pour rendre visite à de la famille, Christine et son mari Michel firent une halte à Bouillac. "Nous voulions acheter du pain et puis finalement on a décidé d’y passer la nuit, se souvient-elle. Le lendemain matin, on a fait le tour du village et on a vu que cette maison était à vendre. Je suis tombée amoureuse du lieu."

La maison de vacances devenue résidence principale

Ce qui n’était, dans les premiers temps, qu’une maison de vacances est devenue depuis une douzaine d’années une résidence principale. Après douze années d’humanitaire en Thaïlande, le couple belge a décidé de s’installer pour de bon en terre bouillacoise, dans cette maison de la route de la Colline, retapée au fil des années. Trois après-midi par semaine, dans le bel atelier aménagé au sous-sol de la vieille demeure, au beau milieu de nombre de ses œuvres, et dans un esprit toujours très convivial, Christine y reçoit ses élèves, des adultes et quelques adolescents, auxquels elle transmet sa passion pour le dessin, l’art et la création en général.

Le besoin de dessiner

"J’ai toujours été passionnée par le dessin, c’est un besoin", confie l’Aveyronnaise d’adoption. Après des études classiques en économie, sa vie a véritablement changé lorsqu’elle a fait la rencontre de Michel Dupond, son professeur de dessin, peintre et musicien, qui allait devenir son mari. "Avec lui, j’ai appris les bases du dessin. Apprendre à dessiner, ça prend des années." En Belgique, le couple avait ouvert une école de dessin et de peinture, fréquentée par une centaine d’élèves, où Christine donnait également des cours de théâtre. Peinture à l’huile, pastel, fusain, sanguine, aquarelle, elle utilise et maîtrise nombre de techniques, dans des univers parfois très différents, selon son inspiration du moment. Portraits, animaux, paysages, compositions personnelles… "Tout ce que je fais vient de mon cœur, en fonction de ce que je ressens."

En Belgique, où elle a notamment obtenu la médaille d’argent de l’Académie d’art contemporain, Christine Demaret a participé à de nombreuses expositions, ce qui est devenu beaucoup plus rare depuis qu’elle habite dans la région. "Quand j’expose, je ne vends pas mes œuvres, relativise l’artiste. Je travaille avant tout pour le plaisir de créer." Son mari étant décédé, il y a de cela quelques années, Christine Demaret, dont les deux filles vivent, l’une en Belgique, l’autre en France, partage aujourd’hui sa vie bouillacoise avec son nouveau compagnon Gérard, à qui elle a fait notamment découvrir le pastel.

Des modelages et des trolls

Outre la peinture et le dessin, la Bouillacoise venue de ce plat pays cher à Jacques Brel, réalise des modelages en argile blanche, qui offre l’avantage de sécher à l’air, ainsi que des décors peints de meubles anciens. Il lui arrive aussi de sculpter la stéatite, cette "pierre à savon", une roche très tendre, qui se décline dans différentes tonalités, du vert au gris, en passant par le blanc. Depuis quelque temps, elle façonne également de merveilleux trolls, ces petites et étonnantes créatures imaginaires issues de la mythologie scandinave, qu’elle met en scène pour les photographier dans des décors fabriqués de ses mains ou au beau milieu de la nature environnante. Avec l’intention avouée, entre autres projets, de réaliser un livre pour les enfants.

Ainsi va la vie foisonnante de cette artiste aux multiples facettes, qui a trouvé son bien-être en terre aveyronnaise.



Christine Demaret, artiste peintre, 5, route de la Colline, 12300 Bouillac. Contact au 05 65 64 88 87 ou au 07 68 42 01 39, christine.michel.dupont@hotmail.com