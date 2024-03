Saint-Félix-de-Lunel. Quand le conte "se la raconte"

Présenté dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes Conques Marcillac, le spectacle "Cape ou pas cap" a fait le bonheur d’un public intergénérationnel réuni dans la salle des fêtes de Saint-Félix.

Un conte mis en voix et en corps par Aurélie Loiseau qui retrace les péripéties de deux enfants et d’un gang de mémés partis à la rescousse des héros piégés par un terrible ogre. L’imaginaire des spectateurs s’envole, on rit de bon cœur. À l’issue de la représentation le public a pu échanger avec l’artiste autour d’un goûter offert par la commune.

Le prochain rendez-vous de la saison aura lieu à Marcillac-Vallon, vendredi 26 avril à 19 heures autour du spectacle de marionnettes "Sha Doizo". Infos au 05 65 71 86 20.