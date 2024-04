Station de métro après l'autre, le défi d'un musicien de rue à Londres

(AFP) - Sa guitare acoustique en bandoulière, Dan Tredget s'est lancé une mission: ce chanteur et musicien de rue australien de 27 ans ambitionne d'être le premier à jouer à chaque station du métro londonien.

Avec 272 stations réparties en treize lignes striant la tentaculaire capitale britannique, le défi est ambitieux.

"C'est assez effrayant quelques fois quand je regarde la carte, de voir toutes les stations qu'il me reste à faire", reconnait le jeune homme, juste après avoir achevé de jouer à la station d'Upton Park, dans l'est de la ville, la 124e sur sa longue liste.

"Mais c'est aussi motivant de se dire que je suis presque à la moitié", ajoute-t-il.

Dan Tredget s'est lancé dans cette aventure musicale il y a presque un an, en avril 2023, après l'annulation d'un cours qu'il devait donner. En cherchant comment occuper son temps libre, il a commencé à jouer dans la rue.

Il filme alors sa performance, la met en ligne et remporte un joli succès qui l'incite à renouveler l'expérience, se disant qu'il pourrait ainsi se faire davantage connaître.

Au départ, il souhaite jouer devant des lieux "emblématiques" de Londres, comme le London Eye, la célèbre grande roue près de la Tamise, ou Big Ben.

Mais assez vite, il se dit que "le métro lui-même est assez emblématique. Et que ce serait une bonne manière d'aller aux quatre coins de la ville".

Mais jouer à l'intérieur des stations du "Tube" n'est pas si simple, car il faut avoir un permis officiel attribué au prix d'une compétition acharnée.

Alors Dan décide de s'installer à l'extérieur des stations, en jouant des reprises d'Oasis, de Coldplay ou d'Ed Sheeran.

- Argent pour les sans-abris -

Rapidement, en voyant les sommes non négligeables qu'il récolte de la part des passants, le jeune homme, originaire de Perth dans l'ouest australien, décide de lancer une quête pour l'association d'aide aux sans-abris Glass Door.

Il se dit que les stations les plus fréquentées de Londres, comme Leicester Square près de la City, ou Piccadilly Circus dans le centre touristique seront les plus lucratives.

Mais en réalité, ce sont aux arrêts plus loin du centre qu'il a le plus de succès.

"Les gens sont un peu plus détendus peut-être. Ils ne se dépêchent pas quand ils sortent, ils ont un peu plus de temps pour traîner, regarder et discuter", remarque-t-il.

Le jour où l'AFP le rencontre, Dan joue le long de la District Line, la ligne du métro comptant le plus grand nombre de stations.

Les passants, qui s'arrêtent pour donner une pièce ou faire un don via le terminal pour carte bancaire que Dan a avec lui, se montrent curieux de cet Australien et de son ambitieux projet.

Au bout de son défi, Dan Tredget espère récolter 10.000 livres (11.680 euros). Il n'en est pour l'instant qu'à un peu plus de 1.000.

"Ce sera vraiment difficile", admet-il. "Mais je garde cet objectif et on verra bien où j'arrive".

Et il pense déjà à de prochains défis, comme étendre son périple aux stations de l'Overground - les trains de banlieue - ou la ligne automatique Docklands Light Railway, qui relie la City au quartier d'affaires de Canary Warf, à l'est de Londres.

Cela ajouterait 158 stations à sa mission initiale.