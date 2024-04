Qu'est-ce que Suno, le ChatGPT de la musique ?

(ETX Daily Up) - L’intelligence artificielle est l’un des défis majeurs de l’industrie musicale. Cette technologie bouleverse déjà le secteur, par l’intermédiaire de logiciels musicaux de plus en plus performants. Suno est l’un d’entre eux.

Suno est une intelligence artificielle musicale créée par une équipe de musiciens et d'experts en IA, basée à Cambridge, dans le Massachusetts. La troisième version de ce logiciel, capable de composer des chansons sur la base de consignes écrites, est disponible en ligne depuis le 21 mars dernier.

Le fonctionnement exact de ce programme d’intelligence artificielle est encore mystérieux, mais la nouvelle version de Suno permet à n’importe qui de créer de toutes pièces des titres de deux minutes. "Que vous chantiez sous la douche ou que vous soyez un artiste à succès, nous éliminons les obstacles qui vous séparent de la chanson que vous rêvez de composer. Pas besoin d'instrument, juste de l'imagination. De votre esprit à la musique", indique Suno sur son site.

Pour ce faire, il suffit de lui fournir une consigne détaillée du type de mélodie que l’on attend. On peut, par exemple, demander à Suno de générer un titre de rock'n'roll qui raconte les déboires d’une ancienne idole de K-pop. Le logiciel s'exécute en quelques secondes et produit la chanson demandée, avec plus ou moins de génie.

Des défauts persistants

Suno se distingue des autres intelligences artificielles génératives musicales par la qualité de ses productions. Ces dernières sont harmonieuses et leurs paroles riment. Ne vous attendez pas toutefois à vous retrouver avec des textes dignes de Bob Dylan, Prix Nobel de littérature en 2016. Les couplets et les refrains des morceaux "sunonesques" sont simplistes et rarement inspirants, comme la plupart des paroles de chansons du hit-parade.

Le maigre vocabulaire musical de Suno n’est pas son seul défaut. En effet, le logiciel a occasionnellement des hallucinations et il a un répertoire musical encore assez limité. Il lui est toujours difficile de répondre à des requêtes précises, même s’il est familier avec la plupart des grands genres et styles musicaux (pop, jazz, hip-hop, rock'n'roll, classique, etc.).

Les équipes de Suno n'ont pas voulu révéler au magazine Rolling Stone la provenance de la discothèque sur laquelle son intelligence artificielle a été entraînée. Mais l’entreprise américaine se défend de copier le style d’artistes renommés et de créer des "deepfakes" musicaux. "Suno est conçu pour créer de la musique originale, et nos modèles ne reconnaissent pas les références à d'autres artistes [...]. Pour mieux nous protéger contre les abus potentiels, nous avons mis au point une technologie propriétaire de filigrane inaudible qui permet de détecter si une chanson a été créée à l'aide de Suno", explique-t-elle dans un billet de blog.

Pour l’heure, Suno s’inscrit dans un écosystème d’intelligences artificielles génératives qui arrivent à composer de la musique. Si ces programmes informatiques sont de plus en plus performants, ils ne peuvent produire des chansons suffisamment sophistiquées et originales pour qu’elles concurrencent réellement celles d’artistes en chair et en os. Mais ils contribuent à démystifier la création musicale.