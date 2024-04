La musique aurait une influence sur notre comportement en matière d’investissements financiers

(ETX Daily Up) - Le bitcoin et les autres cryptomonnaies font rêver les épargnants. Mais il n’est pas toujours facile de savoir quand investir dans ces devises numériques. Une étude américaine affirme que les musiques populaires du moment donneraient des indices quant à la volatilité des cryptomonnaies.

L’autrice de cette étude a émis l’hypothèse selon laquelle la musique aurait un impact sur le sentiment de l’investisseur. Dans la littérature financière, cette notion désigne l’ensemble des anticipations des investisseurs non justifiées par des indicateurs économiques fondamentaux. Évaluer le sentiment de l’investisseur n’est pas facile puisqu’il n’existe pas de mesure unique ni universelle.

Néanmoins, il a été prouvé que la météo ou les résultats sportifs peuvent influencer l’état d’esprit des consommateurs. On pourrait s’attendre à ce que la musique ait le même effet étant donné qu’elle agit comme un régulateur émotionnel.

Pour étayer sa théorie, Sinda Hadhri s’est appuyée sur des données provenant de Spotify, numéro un mondial des plateformes de streaming musical, pour établir un indicateur d’humeur. Elle a ainsi pu constater que l’humeur, telle qu’elle est reflétée par les habitudes d’écoute sur Spotify, est un puissant indicateur de l’activité des cryptomonnaies.

En effet, "[l]e sentiment musical est négativement et significativement corrélé avec le volume des transactions et la volatilité des prix", comme l’écrit Sinda Hadhri dans son étude, parue dans l’International Review of Financial Analysis. Autrement dit, plus l’humeur musicale est mauvaise, plus les volumes de transactions sont importants et plus les prix sont fluctuants. Il est intéressant de noter que ce phénomène ne concerne pas une cryptomonnaie en particulier, et qu’il ne dépend pas des préférences musicales des auditeurs.

Si l’on en croit cette étude, les économistes auraient donc tout intérêt à s’intéresser de plus près à ce qu’écoutent les mélomanes pour essayer d’anticiper leur comportement en matière d’investissement.