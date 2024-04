Coachella : vous pourrez regarder plusieurs concerts en même temps sur YouTube

(ETX Daily Up) - Coachella est bientôt de retour... sur YouTube. A l'occasion du festival de musique le plus prisé du monde, la plateforme de vidéo en streaming retransmettra les concerts des six scènes avec une particularité cette année : le "multiview".

Pour la deuxième année consécutive, les internautes pourront suivre et profiter des artistes présents pour Coachella en se rendant sur YouTube. La plateforme retransmettra les concerts des six scènes du festival. Mais cette année, le géant des vidéos offrira une nouveauté en mettant en place le "multiview". Il sera donc possible de regarder plusieurs concerts simultanément sur son écran. Une première comme le souligne l'entreprise américaine : "Le multiview de YouTube sera disponible pour la première fois en musique et dans le monde entier lors de Coachella 2024. La production sur grand écran sera conçue de manière à ce que les téléspectateurs du monde entier puissent regarder jusqu'à quatre scènes en direct sur leur téléviseur en même temps, tout en écoutant le son de leur choix. Deux de vos groupes préférés jouent sur des scènes différentes en même temps ? Pas de problème, le système multiview vous permettra, à vous et à vos amis, de suivre les deux concerts en même temps via l'application YouTube sur votre téléviseur, sans frais supplémentaires", a-t-on pu lire sur le blog officiel.

Les internautes pourront choisir parmi les six scènes au cours des deux week-ends du festival qui accueillera cette année Tyler The Creator, Doja Cat, Ice Spice, Lana Del Rey, Blur, No Doubt ou encore Sabrina Carpenter.

En plus de la fonctionnalité Multiview, YouTube enrichira l'expérience Coachella avec plusieurs autres options. Les utilisateurs pourront notamment basculer entre les différents flux audio des scènes, participer à des discussions en direct avec d'autres fans et utiliser des QR codes pour faciliter leurs achats de produits dérivés.

Le rendez-vous est donné le vendredi 12 avril à 16h, heure du Pacifique (samedi 13 avril à 1h du matin en France), pour le premier week-end suivi par le vendredi 19 avril, aux mêmes horaires.

"Nous capturerons du contenu exclusif en coulisses sur YouTube Shorts et, pour la première fois, Highsnobiety s'associera à nous sur place pour capturer des portraits d'artistes et de créateurs dans les coulisses", explique Ali Rivera, responsable des concerts et des partenariats avec les artistes pour YouTube, à The Hollywood Reporter.

Le format "multiview" qui permet un affichage multiple est devenu de plus en plus populaire auprès des jeunes. 44% des Gen Z sont plus susceptibles de regarder plusieurs contenus sur des supports différents en même temps que de se concentrer sur un seul contenu, selon une étude, parue en 2023. En amont de la "March Madness", le tournoi annuel du championnat universitaire américain de basket, l'un des plus gros événements sportifs aux Etats-Unis, YouTube TV avait joué tenté le pari du "multiview". D'abord réservée à une partie des internautes, la fonctionnalité s'est imposée comme incontournable pour les fans de sport et désormais de musique. "Cette année, après que le multiview est devenu un élément essentiel de l'expérience NFL Sunday Ticket, nous savions à quel point il pourrait être utile s'il était appliqué à l'expérience de Coachella", explique Ali Rivera.

"Aujourd'hui, nous constatons que les téléspectateurs regardent le contenu d'une nouvelle manière et il est intéressant de noter que le temps de visionnage de YouTube sur les téléviseurs connectés est passé à plus d'un milliard d'heures par jour", ajoute-t-elle.