Quand les Z adaptent le 'loud budgeting' pour leurs rendez-vous amoureux

(ETX Daily Up) - Face à l'inflation, la génération Z ne cesse de rivaliser de créativité pour réduire ses dépenses quotidiennes. Et cela s'applique également dans le domaine des rencontres amoureuses. Avec le 'loud bugeting', les jeunes délaissent les restos chics pour des activités plus accessibles financièrement.

Le 'Loud Budgeting' (qu'on pourrait traduire par 'gestion bruyante du budget') est un nouveau concept qui consiste à refuser de vider son compte bancaire pour des rencards fastueux. On dit au revoir aux restaurants somptueux pour privilégier les activités gratuites.

En effet, il est commun de vouloir faire les choses en grand lorsqu’il s’agit des rencards amoureux. Or avec le 'loud budgeting', les partenaires assument leur volonté de faire des économies, tout particulièrement en raison de l’inflation. Aux Etats-Unis, certains célibataires vont même jusqu'à se rabattre sur les rendez-vous virtuels pour éviter toute dépense, d'après une étude de l'application Wingman.

Cette tendance touche aussi les jeunes français. Une récente étude menée par YouGov pour Bumble* a révélé que 41% des Français estiment que "les récentes mutations économiques ont eu un impact sur leur vie quotidienne" et "12% des 18-24 ans estiment que leur dating life a même été affectée négativement par le coût de la vie actuel". Ainsi, lorsqu’ils mettent cela en perspective avec leurs rencontres amoureuses, cela les mène à repenser les traditionnels rendez-vous amoureux passés en terrasse ou au restaurant.

Plus de quatre Français sur dix, âgés de 18 à 24 ans (42%) favorisent désormais une activité gratuite dans le cadre d'un rencard. Parmi les exemples notables, une balade dans un parc ou un pique-nique improvisé. Tandis que 21% privilégient un dîner fait maison pour éviter des dépenses superflues au restaurant. Autre point intéressant de l’étude : parler de l’argent n’est plus tabou. En effet, un quart des 18-24 ans estime qu’il est devenu plus important pour eux d’évoquer rapidement leur situation financière avec le/la partenaire qu’ils fréquentent.

Bien évidemment, l'objectif de ce concept n'est pas de paraître radin, mais plutôt de revendiquer sa "conscience budgétaire". En refusant de faire des activités onéreuses, on peut mettre de côté pour des projets plus ambitieux, comme l’acquisition d’un bien immobilier ou d’une voiture. De plus, cela permet également de rivaliser de créativité et de proposer des activités plus originales.

.*Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de l’étude "money and dating" menée par YouGov Plc. La taille totale de l'échantillon était de 1009 adultes âgés de 18 ans et plus. Le travail sur le terrain a été effectué entre le 29 juillet et le 1er août 2022.