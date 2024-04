Onet-le-Château. Un troisième livre sur l’Aveyron pour Yves Gantou

Après "La recherche de l’identité de l’Aveyron" et "Le temps des ambitions de l’Aveyron", Yves Gantou nous parle encore et toujours de l’Aveyron, dans son troisième opus "Rodez, le Pays ruthénois et le Pays d’Olt", qu’il dédicaçait ce samedi, à l’Espace culturel. "Mes deux premiers livres étaient très sérieux, celui-ci l’est tout autant, mais différemment, car j’ai tellement été séduit par tous ces villages aveyronnais, par une telle richesse patrimoniale, que j’ai voulu l’illustrer en les voyant de plus près…".

Effectivement de très nombreuses et très belles photos illustrent ses propos et descriptions sur l’Agglo et la vallée du Lot jusqu’à Belcastel, Sauveterre ou encore Cabanès, mais aussi le Pays d’Olt. Mais le natif de Millau ne pouvait ignorer le sud du département, lui aussi riche de nombreux villages pittoresques "Je n’ai pas voulu faire un livre de 400 pages, je me suis donc restreint au niveau géographique, mais le Sud-Aveyron sera le sujet de mon prochain livre, qui devrait paraître au printemps prochain…".