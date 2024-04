Le self-havening, cette technique pour se réconforter soi-même

(ETX Daily Up) - Si vous avez suivi les diverses recommandations d'apaisement et de relaxation formulées par les internautes sur les réseaux sociaux ainsi que par de nombreux psychologues, vous avez peut-être repéré la tendance du "self-havening". Cette pratique d'auto-apaisement gagne en visibilité et fait même l'objet d'un nouveau livre.

Le self-havening a été créé dans les années 2000 par le médecin et chercheur américain Dr. Ronald Ruden. Cette technique, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, consiste à réduire l’impact émotionnel des traumatismes passés. Fondée sur des avancées en neuroscience, elle se présente comme une méthode de guérison qui utilise le toucher pour favoriser le bien-être mental et émotionnel.

Sa popularité croissante s'explique par son efficacité et sa simplicité dans la gestion du stress. Un toucher doux sur différentes parties du corps pourrait en effet réduire l'anxiété, les états émotionnels négatifs comme les angoisses, les crises de panique, les phobies, les TOC, la dépression.

Une technique simple pour guérir mieux

Selon ses adeptes, le self-havening permettrait aussi de soulager des troubles comme le syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Pour cela, il vous suffit de frotter la paume de vos mains contre vos bras, la main gauche sur l'épaule droite et inversement, comme un câlin que vous feriez à vous-même. D’autres techniques telles que passer ses mains de son nez à ses pommettes, comme pour essuyer une larme, ou encore déplacer doucement ses mains sur son front s'avèrent tout aussi efficaces.

Lorsqu'un traumatisme survient, l'information est d'abord captée par nos sens, puis transmise à notre cerveau où elle est stockée sous forme visuelle, auditive et sémantique. Ce processus d'encodage représente la première étape dans la mémorisation de l'information par le cerveau. "L'objectif est d'activer le souvenir spécifique tout en étant dans un état de relaxation profonde induit par le toucher, ce qui permet de retraiter et de ré-encoder le souvenir de manière moins traumatisante", explique Jean-Michel Gurret.

Se remémorer pour mieux contrôler

Kate Truitt, psychologue clinicienne américaine et formatrice certifiée en self-havening pratique cette technique depuis 2014, à la suite d'un traumatisme intense en 2009. Elle explique que le self-havening agit sur l’encodage du traumatisme dans l’amygdale, la zone du cerveau associée aux émotions. "Durant l’encodage d’un moment traumatique, le cerveau entre en mode hyper gamma, ce qui permet à l’amygdale, notre cerveau, de survivre, mais de se fixer fermement à cet événement traumatique et de se dire : ‘je m’en souviendrai éternellement, car cela a menacé ma vie", explique-t-elle à la journaliste Sophie Madoun dans le quotidien en ligne Santécool.

Dans son nouveau livre "Le Self-Havening" publié le 10 avril dernier, Kate Truitt nous guide pas-à-pas dans la découverte de cet outil extraordinaire d’auto-guérison. Elle s’appuie sur de nombreux témoignages et propose des exercices de mise en pratique pour diverses situations psychologiques.

Le self-havening n'est toutefois pas la seule technique d'auto-apaisement : ces méthodes ne datent pas d'hier et sont très populaires depuis quelques années. On pense notamment au "brain tapping", qui consiste à se tapoter le visage et le corps tout en répétant des sortes de mantras dans le but de réduire ses niveaux de stress et d'anxiété.