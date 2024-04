Rugby à XIII : Villefranche retrouve la finale d’accession à l’Elite 1 !

Sans surprise aucune, mais pas sans péripéties, les Loups ont étrillé Carpentras ce samedi devant leur public pour s’offrir encore une place en finale d’accession à l’élite 1, lors d’une première demi-finale à sens unique (50-4).

Écrasant. À l’image de sa saison régulière, Villefranche a atomisé Carpentras ce samedi après-midi dans la première demi-finale d’Elite 2, 50-4. Les hommes de David Collado sont donc désormais plus que jamais tournés vers le seul rendez-vous qui ne compte à leurs yeux, cette fameuse finale offrant le seul billet vers l’Elite 1, celle-là même qu’ils ont perdu face à Ille-sur-Têt il y a un an à Pamiers (25-18). Et il leur faudra patienter jusqu’en fin d’après-midi demain pour savoir si l’adversaire sera le même (les Catalans ayant l’an passé refusé la montée ensuite), que le duel Villegailhenc – Ille livre son verdict. Quoi qu’il en soit, le lieu changera, puisque l’affrontement final est d’ores et déjà prévu à Lézignan-Corbières le samedi 4 mai (15 h 30).

Gruppi out, Ugaia inquiète

Cet après-midi, avant le récital, il y eut aussi de l’émotion, des larmes et du sang. Car après que l’avant match a permis de rendre hommage au papa des joueurs locaux Yassine et Rayane Al Ghannoufi décédé récemment, les Loups ont perdu Enzo Gruppi dès la troisième minute de jeu. Plaqué lourdement, ce cadre de l’équipe s’est fracturé le tibia et le péroné, nécessitant l’intervention des secours. L’évacuation du blessé retardant le match d’une quinzaine de minutes.

Comme l’entraîneur de Carpentras, Olivier Rostang, l’avait déclaré après leur victoire sur Lescure en barrage, ses joueurs vont jouer la pression tant défensive qu’offensive. Résultat : les Loups vont devoir forcer ce verrou et Higgins y parviendra une première fois à la 26e. Le début d’un festival. Car Carivenc l’imitera quelques instants après ; ainsi que Bristow ; le score est alors de 18-0 car Durand a réussi les trois transformations. Juste avant la pause, c’est le capitaine villefranchois Pallarès qui va réaliser une interception et ira à dame après une chevauchée de 80 mètres. 22 – 0 à la pause, Villefranche déroule, encore et encore.

Au retour des citrons, l’Australien Afflick, dont c’était le retour après un mois et demi d’absence à cause de sa blessure au pectoral, va marquer un essai au pied des poteaux, imité deux minutes après par Bristow. Lafon ira aussi de son essai en coin que "Monsieur presque 100 %" Durand ne réussira pas à transformer cette fois. Gohon et de nouveau Afflick passeront encore la ligne. À 50-0, la messe était dite depuis longtemps quand le capitaine des Taureaux allait inscrire l’essai de l’honneur sauf.

Au sortir des vestiaires en revanche, un nouveau bémol à cette belle après-midi villefranchoise tombait : la blessure sérieuse à la pommette de Nickson Ugaia. Fracture ou non ? Seule la radiographie à venir indiquera si cet autre cadre de l’équipe pourra participer à la fête dans quinze jours. Celle qui doit être l’apothéose d’une saison d’ores et déjà gargantuesque !

David Collado, entraîneur de Villefranche

"Match avec une entame difficile qui va requérir une adaptation du coaching en raison de la blessure d’Enzo. Il a fallu tout modifier par rapport à ce qui avait été prévu. Mais de nombreuses satisfactions : les joueurs ont été solidaires ; ils ont pris le sens du match en fin de première mi-temps pour avoir une seconde période plus sereine. Je suis très heureux de cette belle victoire."